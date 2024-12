Kieran Culkin o tym, dlaczego nie pozwolił dzieciom obejrzeć "Kevina samego w domu". Z wujkiem w roli głównej

Kieran Culkin i jego żona Jazz Charton są rodzicami pięcioletniej Kinsey i trzyletniego Wildera. Aktor znany m.in. z serialu "Sukcesja" stwierdził jednak, że zbliża się czas, by jego dzieci zobaczyły świąteczny hit. - Myślimy, że w tym roku mogą być już gotowi na "Kevina…", a jak nie teraz, to za rok - powiedział. Natomiast Macaulay Culkin, odtwórca roli Kevina, zdradził w zeszłym roku w rozmowie z "Entertainment Tonight", że jego młodszy syn, trzyletni obecnie Dakota, obejrzał ten film już gdy miał dwa lata i "uważa go za bardzo zabawny". - Przekonałem mojego starszego syna, że to on jest dzieckiem w filmie. Powiedziałem mu: pamiętasz, że miałeś żółte włosy? Pamiętasz, jak dopadałeś złych facetów? Odpowiedział, że 'tak'. On jest takim kłamczuchem - śmiał się aktor. Macaulay Culkin i jego wieloletnia partnerka aktorka Brenda Song mają też drugiego syna, obecnie dwuletniego.