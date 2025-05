"Kadr na kino" (odcinek z 31.05.2025 r.) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> W Paryżu odbyła się europejska premiera trzeciego sezonu serialu "I tak po prostu...", kontynuacji kultowego "Seksu w wielkim mieście". - Moja bohaterka ewoluowała wraz z upływem lat oraz nabytym doświadczeniem, inaczej patrzy na związki jest rozważniejsza. Dojrzali ludzie lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów, mają zdrowsze podejście do życia - mówiła w rozmowie z Eweliną Witenberg Sarah Jessica Parker, odtwórczyni roli Carrie Bradshaw. Trzeci sezon serialu jest już dostępny na platformie Max.

> W kinach można obejrzeć "Karate Kid: Legendy". Do serii powrócił Jackie Chan, który tym razem stara się pomóc nieustannie pakujące mu się w kłopoty nastolatkowi. Po rodzinnej tragedii chłopak przeprowadza się z Pekinu do Nowego Jorku i próbuje zacząć nowe życie.

> W Paryżu wiele mówi się też o kolejnych kłopotach Gérarda Depardieu. Francuski aktor znów stanie przed sądem tym razem w Rzymie, gdzie odpowie za atak na fotoreportera. Niedawno Depardieu został skazany na półtora roku więzienia w zawieszeniu za napaści seksualne na dwie kobiety, które pracowały z nim przy jednym z filmów cztery lata temu. Teraz jest oskarżony o to, że zaatakował fotoreportera. Francuz miał go kilkukrotnie pchnąć i przewrócić na ziemię, bo zobaczył, że mężczyzna robił mu zdjęcia w restauracji w Rzymie. Depardieu nie przyznaje się do winy.

> Kevin Costner został oskarżony o molestowanie seksualne i zmuszanie kaskaderki do udziału w scenie gwałtu. Do zdarzenia miało dojść na planie filmu "Horyzont". Kobieta wniosła pozew do sądu w Los Angeles. Prawnicy hollywoodzkiego gwiazdora odpierają zarzuty i twierdzą, że mają dowody na to, że oskarżenia nie są prawdziwe.

> W Londynie ogłoszono, kto zagra Harry'ego, Hermionę i Rona w wyczekiwanym serialu o słynnym czarodzieju z Hogwartu. Magiczne trio wybrano po przesłuchaniu ponad trzydziestu tysięcy młodych aktorek i aktorów. Ostatecznie w głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin i Alastair Stout, a w roli Hermiony wystąpi Arabella Stenton. Zdjęcia do serialu rozpoczną się w wakacje. Premierę tej produkcji zaplanowano na przyszły rok.

> Martin Scorsese z ważnym polskim odznaczeniem. Amerykański reżyser otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Twórca "Taksówkarza" czy "Chłopców z ferajny" odbierając wyróżnienie na Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku mówił, że "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy to jeden z jego ulubionych filmów.

> W ten weekend w Warszawie odbywa się Orange Warsaw Festival. W tym roku na trwającej w stolicy imprezie występuje plejada międzynarodowych gwiazd młodego pokolenia. Wśród nich jest Charlie XCX, której ostatnia płyta zatytułowana "Brat" stała się popkulturowym fenomenem i manifestem młodego pokolenia w Europie i za oceanem.

