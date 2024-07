John Mayall nie żyje. Legenda bluesa miała 90 lat

"Z ciężkim sercem informujemy, że John Mayall odszedł wczoraj, 22 lipca, w spokoju w swoim domu w Kalifornii, otoczony rodziną" - napisano w oświadczeniu na Instagramie. Dodano, że "problemy zdrowotne, które zmusiły Johna do zakończenia swojej epickiej kariery koncertowej, w końcu doprowadziły do spokoju dla jednego z największych wojowników tego świata". "John Mayall dał nam 90 lat niestrudzonych wysiłków, by edukować, inspirować i bawić" - podkreślono.

John Mayall nie żyje

John Mayall urodził się w 1933 roku w Macclesfield w Anglii i dorastał w Manchesterze. Swoją pierwszą gitarę elektryczną kupił, gdy wracał do domu z dwuletniej służby wojskowej w Korei. Zapisał się do szkoły plastycznej, a także zaczął występować jako gitarzysta w lokalnych zespołach. Po ukończeniu studiów został dyplomowanym projektantem, wolał jednak nadal grywać z półprofesjonalnymi muzykami.

W latach 60. przeprowadził się do Londynu i założył zespół Bluesbreakers. W 1965 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Decca i nagrał pierwszą płytę pt. "John Mayall Plays John Mayall". W 1966 roku ukazała się najsłynniejsza płyta Mayalla, dziś uznawana za jedną z najważniejszych w całej historii muzyki rockowej - "Blues Breakers with Eric Clapton", powszechnie znana jako "Beano Album". Nagranie go zajęło jedynie trzy dni. Muzycy nawiązywali do tradycji chicagowskiego bluesa, wykonując utwory m.in. Freddy'ego Kinga i Otisa Rusha.