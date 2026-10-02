Aktor Jim Carrey Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Francois Durand/Getty Images

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Para po raz pierwszy była widziana razem w 2022 roku podczas imprezy charytatywnej. Teraz magazyn "People" informuje, że Jim Carrey i Min Ah pobrali się niedawno podczas kameralnej ceremonii w Los Angeles. Wiadomość tę 30 września potwierdziła magazynowi rzeczniczka aktora.

Min Ah, znana też jako Minzi, to 32-letnia artystka i aktorka, która - podobnie jak Carrey w ostatnim czasie - unika rozgłosu. Min Ah towarzyszyła mu podczas tegorocznej gali rozdania francuskich nagród filmowych Cezar. Podczas ceremonii uwagę mediów przyciągnął odmieniony wygląd Carreya. Pojawiały się sugestie, że na scenie pojawił się jego sobowtór, lecz doniesienia te zdementowała rzeczniczka aktora. Podczas ceremonii odebrał honorowego Cezara za całokształt twórczości i podczas przemowy wspomniał swoją "wspaniałą towarzyszkę".

Jim Carrey i Min Ah (druga z prawej) na ceremonii rozdania Cezarów 26 lutego 2026 r. Obok jego córka, piosenkarka Jane Erin Carrey i Jackson Riley. Źródło zdjęcia: Francois Durand/Getty Images

Trzecie małżeństwo Carreya

Carrey był wcześniej żonaty w latach 1987–1995 z aktorką Melissą Womer, z którą ma córkę Jane, a rok później poślubił Lauren Holly, partnerkę z planu filmu "Głupi i głupszy", lecz związek ten przetrwał jedynie osiem miesięcy.

W 2022 roku Carrey w rozmowie z magazynem "Deadline" przekazał, że "prawdopodobnie przechodzi na emeryturę". Dodał, że wróci do aktorstwa, jeśli "aniołowie przyniosą jakiś scenariusz napisany złotym atramentem, który przemówi do niego, że będzie to naprawdę ważne dla ludzi". Dwa lata później zagrał w filmie "Sonic 3: Szybki jak błyskawica". Media podały, że otrzymał kopię scenariusza przepisaną atramentem z 24-karatowym złotem.

Jim Carrey ma na koncie role w filmach takich jak "Maska" (1994), "Kłamca, kłamca" (1997), "Truman Show" (1998) czy "Zakochany bez pamięci" (2004).

Redagowała AZ