Kultura i styl Jerzy Starak z nagrodą Sume Superbiam za mecenat nad kulturą

Jerzy Starak, laureat nagrody "Sume Superbiam": jestem wzruszony, że moja praca została dostrzeżona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek w ramach II Forum Mecenatu Kultury odbyła się gala wręczenia nagrody Sume Superbiam, ustanowionej w tym roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Przyznana jest ona za zaangażowanie i wkład finansowy w rozwój polskiej kultury, wspieranie instytucji artystycznych, ochronę dziedzictwa i wzbogacanie publicznych kolekcji sztuki i zbiorów bibliotecznych.

Uroczystość odbyła się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Jerzy Starak z nagrodą Sume Superbiam

Laureatem pierwszej edycji nagrody został Jerzy Starak, polski przedsiębiorca i główny właściciel koncernu Polpharma. - Działalność pana Jerzego Staraka jest przykładem konsekwentnie budowanego mecenatu kultury, opartego o realizowane przez wiele lat założenia - mówił dyrektor Ossolineum Łukasz Kamiński. Jak dodał, działalność Staraka obejmuje zarówno wspieranie początkujących młodych talentów, jak i współpracę z instytucjami.

Dyrektor Ossolineum Łukasz Kamiński: działalność Jerzego Staraka jest przykładem konsekwentnie budowanego mecenatu kultury Źródło: TVN24

- To dla mnie podwójny zaszczyt, odebrać nagrodę Ossolineum i odebrać ją po raz pierwszy - powiedział Starak. - Mecenat nigdy nie jest gestem jednego człowieka, to praca wielu ludzi. Tę nagrodę przyjmuję w imieniu tych, z którymi na nią pracowaliśmy - podkreślił. Jak dodał w rozmowie z TVN24, "jest wzruszony, że jego praca została dostrzeżona". - Na pewno jest to motywujące - powiedział.

II Forum Mecenatu Kultury poświęcone jest sposobom wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizują je Narodowe Centrum Kultury i Zakład Narodowy im. Ossolińskich w 200. rocznicę śmierci Maksymiliana Ossolińskiego, mecenasa kultury. Wydarzeniu patronują marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i ministra kultury Marta Cienkowska,