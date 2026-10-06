Kultura i styl Jeffrey Archer nie żyje. Autor bestsellerów miał 86 lat Paulina Borowska |

Jeffrey Archer na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Marcin Kaliński/PAP

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Informację o śmierci Jeffreya Archera przekazało wydawnictwo HarperCollins. Poinformowano, że zmarł "nagle i w spokoju" w poniedziałek. "Wszyscy jesteśmy głęboko zasmuceni utratą pisarza i prawdziwego przyjaciela, który sprawiał radość pokoleniom czytelników" - podkreśliła dyrektorka brytyjskiego wydawnictwa Kate Elton.

Kim był Jeffrey Archer?

Archer sprzedał na świecie ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek, a zasłynął z dynamicznych thrillerów, jak "Co do grosza" czy "Kane i Abel".

Premierę jego ostatniej powieści "Adam i Ewa" zaplanowano na wtorek 6 października. W najbliższy weekend miał wygłosić przemówienie na jej temat podczas Festiwalu Literatury w Cheltenham, a w ramach promocji książki pojawiał się ostatnio w audycjach radiowych. Jeszcze w ostatnią niedzielę podpisywał książki dla fanów w Leicester Square Theatre w Londynie.

W tym roku obchodził 60. rocznicę ślubu. Z żoną Mary miał dwóch synów i pięcioro wnuków.

Kariera polityczna zakończona upadkiem

W latach 70. i 80. ub. wieku Archer był znaczącym politykiem brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Przez pięć lat pełnił funkcję posła do parlamentu, a od września 1985 roku do października 1986 roku wiceprzewodniczącego partii. Jego kariera polityczna zakończyła się jednak upadkiem. W 1987 roku pozwał tabloid "Daily Star" za opublikowanie informacji, jakoby zapłacił kobiecie za seks, i wygrał odszkodowanie w wysokości 500 tys. funtów - przypomina Reuters. Sprawa ponownie znalazła się w centrum uwagi, gdy w 1999 roku został wybrany na kandydata Partii Konserwatywnej w wyborach na burmistrza Londynu.

Archer ostatecznie został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości. W 2001 roku został za to skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Odbył dwa lata kary, podczas których napisał książkę "Dzienniki więzienne" ("A Prison Diary"). Wyszedł na wolność w 2003 roku.