Takiego końca 13. edycji programu "Hotel Paradise" nikt się nie spodziewał: ani uczestnicy, ani widzowie, ani produkcja.
Finałowa para - 21-letnia Karolina Hoppe oraz 27-letni Michał Sagan - stanęła na Ścieżce Lojalności, a w kluczowym momencie kobieta rzuciła kulą, zgarniając dla siebie 200 tysięcy złotych - rekordową indywidualną wygraną w sześcioletniej historii programu.
Wcześniej Hoppe obiecywała partnerowi, że ewentualną wygraną podzielą między siebie po połowie. Jej decyzja wywołała lawinę komentarzy w sieci.
O tym, co zrobiła Karolina Hoppe, rozmawiamy z Bartoszem Łabęckim, którego widzowie programu znają jako "Pana Lektora". Łabęcki jest związany z "Hotelem Paradise" od początku: był reżyserem pierwszych 11 edycji. Teraz nie pracował na planie, dlatego poszczególne odcinki oglądał z perspektywy widza. - Finał tej edycji był dla mnie absolutnym zaskoczeniem - zdradza.