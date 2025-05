Oto laureaci Grand Press Photo 2025

Gala Grand Press Photo 2024. Ogłoszono Zdjęcie XX-lecia Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Grand Press Photo jest konkursem przeznaczonym dla osób zajmujących się zawodowo fotografią reporterską.

W finale XXI edycji Grand Press Photo znalazło się 296 zdjęć 69 autorów.

Wszystkie fotografie, które trafiły do finału, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

W czwartek wieczorem podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów tegorocznej XXI edycji Grand Press Photo 2025. Jury w składzie: przewodniczący Mohammed Salem (Strefa Gazy), Wojciech Grzędziński, Weronika Kobylińska, Weronika Mirowska, Marteen Schilt (Holandia) oraz Andrzej Zygmuntowicz wybrało do finału 64 zdjęć pojedynczych (Single) i 12 reportaży (Stories) oraz 5 projektów dokumentalnych (Documentary Projects).

Zdjęcie Roku

Autorką Zdjęcia Roku została freelancerka Katarzyna Ewa Żak. Jej kadr to część fotoreportażu będącego "refleksją nad ulotnością obecności i narastającą nieobecnością". W zwycięskim zdjęciu "światło, cień i fragmenty przestrzeni tworzą opowieść o cichym cierpieniu, stracie i tym, co znika - powoli, bez wyraźnej granicy, pozostawiając po sobie tylko ślad przeczucia". - Bardzo dziękuję, że mogłam opowiedzieć tę historię i została ona zauważona - powiedziała laureatka, odbierając nagrodę. Otrzymała także nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Laureaci Grand Press Photo 2025

W kategorii Current Events - Single pierwszą nagrodę otrzymał Marek M. Berezowski, drugą - Attila Husejnow, a trzecią - Joanna Borowska. W kategorii Current Events - Stories pierwszą nagrodę dostał Filip Naumienko, a drugą - Daniel Frymark. Pierwsza nagroda w kategorii People - Single trafiła do Pauli Mroczkowskiej. Drugą otrzymał Dawid Stube, a trzecią Jakub Włodek.

Laureaci Grand Press Photo 2025 Źródło: PAP/Marcin Obara

W kategorii People – Stories pierwsza nagroda powędrowała do Katarzyny Ewy Żak, a druga do Marcina Górzyńskiego. Pierwszą nagrodę w kategorii Own Vision - Single otrzymał Tomasz Lazar. W kategorii Climate, Responsibility - Single pierwszą nagrodę dostał Tomasz Tomaszewski, drugą Natalia Łątka, a trzecią - Filip Błażejowski.

W kategorii Climate, Responsibility - Stories laureatem pierwszej nagrody został Tomasz Grzyb, a drugiej - Tomasz Zgadzaj. W kategorii Sport - Single autorką najlepszego zdjęcia była Natalia Farbicka. Drugą nagrodę otrzymał Bartosz Mateńko, a trzecią Mirosław Pieślak. Pierwsza nagroda w kategorii Culture - Single trafiła do Tomasza Padło, druga - do Tomasza Tomaszewskiego, a trzecia do Karoliny Misztal. W kategorii Documentary Project zwyciężyła Katarzyna Piechowicz, a druga nagroda powędrowała do Marcina Urbanowicza.

Nagroda Young Poland - Single powędrowała do Aleksandry Stefanowicz, nagroda Young Poland -Stories do Alberta Słowińskiego, a Nagroda Internautów do Magdaleny Topczewskiej. W konkursie Photo Book of the Year na najlepszą książkę z fotografią reporterską i dokumentalną wydaną premierowo w 2024 roku nagrodzono Anitę Andrzejewską za "Dance your dream awake".

Grand Press Photo

Organizowany przez Fundację Grand Press Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo to najbardziej prestiżowy w Polsce środowiskowy konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, agencjach fotograficznych oraz freelancerów. Tradycją tego konkursu jest, że przewodniczącym jury i osobą, do której należy decydujący głos przy wyborze nagrodzonych zdjęć, jest laureat World Press Photo. W tym roku przewodniczącym jury jest palestyński fotoreporter mieszkający w Strefie Gazy Mohammed Salem. Fotografie na konkurs można zgłaszać zarówno w kategorii zdjęć pojedynczych, jak i fotoreportaży.