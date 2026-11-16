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Kultura i styl

Nagrody Grammy 2027. Raye powtórzyła rekord Beyonce

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Raye
Nagrody Grammy 2026 rozdane
Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: Owen Humphreys/PAP/EPA
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Raye i Rosalia zdominowały listę nominowanych do nagród Grammy 2027. Raye, która otrzymała 11 nominacji, wyrównała rekord należący do Beyonce - największej liczby nominacji dla kobiety w jednym roku. Szansę na statuetkę ma polski baryton Andrzej Filończyk oraz kompilacja występów Tomasza Stańki.

Poznaliśmy nominowanych do nagród Grammy 2027. Najwięcej - 11 - nominacji otrzymała Brytyjka Raye, współautorka świetnie przyjętego albumu "This Music May Contain Hope". Raye nominowana została między innymi w kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Nagranie roku oraz Autorka piosenek roku. Artystka wyrównała rekord Beyonce - największej liczby nominacji dla kobiety w jednym roku.

Dziewięć nominacji otrzymała Rosalia, która zachwyciła świat ubiegłorocznym albumem "Lux". Hiszpanka zebrała dziewięć nominacji. Ma szanse między innymi w kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Nagranie roku czy Najlepszy album - muzyka alternatywna.

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Grammy 2027. Polskie akcenty na liście nominowanych

Na najnowszej liście nominowanych znaleźli się również Polacy. W kategorii Najlepszy album historyczny znalazło się sześciopłytowe wydawnictwo Polskiego Radia: Tomasz Stańko - "Polish Radio Sessions 1970-1991". Za powstaniem tego albumu stoją Adam Domagała (producent kompilacji) oraz Jacek Gawłowski (mastering i rekonstrukcja dźwięku).

W kategorii Najlepsze nagranie operowe nominację otrzymał album z zapisem opery Masona Batesa "The Amazing Adventures Of Kavalier & Clay" pod batutą Yannicka Nezet-Seuina. Nominowani zostali również główni soliści, w tym debiutujący na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku - Andrzej Filończyk. Twórcy opery - w tym Filończyk - zostali wymienieni jako twórcy nagrania również w kategorii Najlepsza współczesna kompozycja klasyczna. Jednak w przypadku tej kategorii, nagrodę otrzymuje jedynie kompozytor danego utworu.

Wspominając o polskich akcentach warto wspomnieć jeszcze o czterech nominacjach dla Slayyter (właściwie Catherine Grace Garner). Amerykanka bardzo często podkreśla swoje polskie korzenie. Urodzona w Kirkwood w stanie Missouri ma polsko-amerykańską mamę. Slayyyter ma szansę między innymi w kategorii: Najlepsza nowa artystka, Najlepszy album - muzyka taneczna/elektroniczna oraz Najlepsze nagranie - muzyka taneczna/elektroniczna.

Grammy 2027. Rekordowa liczba kategorii i zmiany w regulaminie

Nagrody Grammy przyznawane są od 1959 roku. 69. ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się w 7 lutego 2027 roku w Los Angeles. Podczas gali Akademia nagrodzi najlepsze dokonania muzyczne w rekordowej liczbie kategorii: po tegorocznych zmianach będzie ich 100.

Akademia Fonograficzna wprowadziła cztery nowe kategorie: Najlepszy występ - azjatycka muzyka pop, Najlepsza współpraca r'n'b lub występ duetu/grupy, Najlepszy występ - tradycyjny pop wokalny oraz Najlepsza piosenka latynoska. Ponadto zmieniono nazwę kategorii Najlepszy album - folk na Najlepszy album - folk współczesny i przywrócono kategorię Najlepszy album - folk tradycyjny. Zmieniona została również nazwa kategorii Najlepszy występ - r'n'b na Najlepszy występ solowy - r'n'b.

Zmieniły się również niektóre z kryteriów, na podstawie których przyjmowane są zgłoszenia w wybranych kategoriach. Najważniejsze to zmiany w kategorii Najlepszy nowy artysta/artystka oraz ogólne wytyczne, odnoszące się do zgłaszanych albumów.

W przypadku kategorii Najlepszy nowy artysta/artystka zmieniono zapis, ograniczający liczbę zgłoszeń do tej kategorii. Dotychczas artyści mogli zgłaszać się tylko trzykrotnie, obecnie ten limit wzrósł do czterech razy. Jeśli dana osoba otrzyma nominację w tej kategorii bądź czterokrotnie nie otrzyma tej nominacji, traci możliwość do ubiegania się o nagrodę w tej kategorii.

Akademicy obniżyli wymóg nowych nagrań na albumie z 75 procent do 66 procent., by wydawnictwo mogło zostać zakwalifikowane do danej edycji nagród w jakiejkolwiek kategorii - poza kilkoma wyjątkami. Co to oznacza? Zakładając, że na typowym albumie z muzyką rozrywkową jest średnio 13 piosenek, to dotychczas wymagano, żeby blisko dziesięć z nich było premierowymi utworami (a dokładnie 9,75 piosenki). Przy obecnych zasadach limit ten zmalał do 8,58 piosenki. Warto pamiętać, jak Akademia definiuje "nowe nagranie" - to utwór, stworzony nie wcześniej niż pięć lat przed premierową publikacją, która musi przypaść w okresie między 31 sierpnia 2025 r. a 28 sierpnia 2026 roku.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH DO GRAMMY 2027 (LISTA W JĘZYKU ANGIELSKIM)

Grammy 2027. Lista nominowanych w najważniejszych kategoriach

Nagranie roku:

  • "Man I Need" Olivia Dean,
  • "Choosin’ Texas” Ella Langley,
  • "I Just Might" Bruno Mars,
  • "Where Is My Husband!" Raye,
  • "The Cure" Olivia Rodrigo,
  • "Berghain" Rosalía, Björk, Yves Tumor,
  • "The Fate of Ophelia" Taylor Swift,
  • "Dracula" Tame Impala & Jennie.
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"Wybór Wrony"

Piosenka roku:

  • "Berghain" Rosalía, Björk, Yves Tumor autorzy piosenki: Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella, Dylan Wiggins,
  • "Choosin' Texas" Ella Langley autorzy piosenki: Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley, Joybeth Taylor,
  • "The Cure" Olivia Rodrigo autorzy piosenki: Daniel Nigro, Olivia Rodrigo,
  • "Hate That I Made You Love Me” Ariana Grande Ariana Grande, Max Martin, Ilya Salmanzadeh,
  • "I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" Taylor Swift autorzy piosenki: Jack Antonoff, Taylor Swift
  • "Man I Need" Olivia Dean autorzy piosenki: Olivia Dean, Tobias Jesso Jr, Zach Nahome,
  • "Risk It All” Bruno Mars autorzy piosenki: Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars,
  • “Where Is My Husband!" Raye autorzy piosenki: Rachel Keen & Mike Sabath.

Album roku:

  • "Lost Weekend" Phoebe Bridgers,
  • "The Art of Loving" Olivia Dean,
  • "Dandelion" Ella Langley,
  • "The Romantic" Bruno Mars,
  • "This Music May Contain Hope" Raye,
  • "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" Olivia Rodrigo,
  • "Lux (Complete Works)" Rosalía,
  • "The Life of a Showgirl" Taylor Swift.
Rosalía w teledysku "Berghain"
Źródło: Columbia Records / Reuters

Najlepszy nowy artysta/najlepsza nowa artystka:

  • Angine de Poitrine,
  • Geese,
  • Ella Langley,
  • Slayyyter,
  • Sienna Spiro,
  • Don Toliver,
  • Remi Wolf,
  • The Womack Sisters.

Autor/autorka piosenek roku - muzyka rozrywkowa:

  • Amy Allen,
  • Edgar Barrera,
  • Raye,
  • Joybeth Taylor,
  • Theron Thomas.

Producent/producentka roku - muzyka rozrywkowa:

  • Tony Berg,
  • Dernst “D’Mile” Emile II,
  • Noah Goldstein,
  • Miranda Lambert,
  • Mike Sabath.

Najlepszy album wokalny pop:

  • "The Art of Loving" Olivia Dean,
  • "Petal" Ariana Grande,
  • "The Romantic" Bruno Mars,
  • "This Music May Contain Hope" Raye,
  • "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" Olivia Rodrigo.
Olivia Dean
Olivia Dean
Źródło zdjęcia: CHRIS TORRES/PAP

Najlepszy solowy występ - pop:

  • "Man I Need" Olivia Dean,
  • "Risk It All" Bruno Mars,
  • "Where Is My Husband!" Raye,
  • "The Cure" Olivia Rodrigo,
  • "Sauvignon Blanc" Rosalía.

Najlepszy album - muzyka alternatywna:

  • "I Must Be Dreaming" Alabama Shakes,
  • "Lost Weekend" Phoebe Bridgers,
  • "Music, Fashion, Film" Charli xcx,
  • "Getting Killed" Geese,
  • "The Mountain" Gorillaz,
  • "Lux (Complete Works)" Rosalía.

Najlepszy album - rock:

  • "Vol.II" Angine de Poitrine,
  • "Your Favorite Toy" Foo Fighters,
  • “The Wow! Signal" Muse,
  • “Foreign Tongues" The Rolling Stones,
  • "Frozen Charlotte" Jack White.

Najlepszy album - muzyka dance/elektroniczna:

  • "Confessions II" Madonna,
  • "Sexistential" Robyn,
  • "SOMA" Skrillex,
  • "Wor$t Girl in America" Slayyyter,
  • "Deadbeat" Tame Impala
"Foreign Tongues", nowa płyta The Rolling Stones
Źródło: Reuters/TVN24

Najlepszy album - rap:

  • "Dillagence II" Busta Rhymes (& J Dilla),
  • "Am I the Drama?" Cardi B,
  • "God Gotta Afro & Gold Hoops" Rapsody,
  • "Octane" Don Toliver,
  • "Everything Is a Lot" Wale,
  • "Bully - Deluxe" Kanye West (Ye).

Najlepszy album - r'n'b:

  • "Brown (The Chocolate Edition)" Chris Brown
  • "When the City Sleeps" Alex Isley
  • "Kehlani" Kehlani
  • "Saturday Night" PJ Morton
  • "To Whom This May Concern" Jill Scott

Najlepszy album - r'n'b progresywny:

  • “Bernarr." Durand Bernarr,
  • "Waves" Moonchild,
  • "The Last Balloon" Tank and the Bangas,
  • "Pholks" Leon Thomas,
  • “Distracted" Thundercat.

Najlepszy występ - rock:

  • "Sarniezz" Angine de Poitrine,
  • “Lost Boys" Phoebe Bridgers,
  • "Trinidad" Geese,
  • "What’s Wrong With Me" Olivia Rodrigo, Robert Smith,
  • "In the Stars" The Rolling Stones.
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Najlepsza ścieżka dźwiękowa dla mediów wizualnych (w tym film i telewizja):

  • "Odyseja" Ludwig Göransson (kompozytor),
  • "Jedna bitwa po drugiej" - Jonny Greenwood (kompozytor)
  • “Projekt Hail Mary" Daniel Pemberton (kompozytor)
  • "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" Ludwig Göransson (kompozytor)
  • "Wdowia zatoka" David Fleming (kompozytor).

Najlepszy album historyczny:

  • Bob Dylan - "The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956-1963"; producenci kompilacji: Steve Berkowitzm Sean Wilentz, mastering: Steve Addabbo, Michael Piacentini: rekonstrukcja dźwięku: Steve Addabbo, Michael Piacentini,
  • różni artyści - "Classic V-Disc Big Band Jazz Sessions Limited Edition Box Set" producent kompilacji Scott Wenzel; mastering: Shane Carroll & Nancy Conforti,
  • Clifton Chenier - "Clifton Chenier: King of Louisiana Blues & Zydeco” producent kompilacji: Adam Machado; mastering: Jessica Thompson; rekonstrukcja dźwięku: Jessica Thompson,
  • Ma Rainey - "Ma Rainey: Mother Of The Blues, The Complete Paramount Recordings 1923-1928" producent kompilacji: Lars Edegran; mastering: Doug Benson; rekonstrukcja dźwięku: Doug Benson,
  • Tomasz Stańko - "Polish Radio Sessions 1970-1991" producent kompilacji: Adam Domagała; mastering: Jacek Gawłowski, rekonstrukcja dźwięku: Jacek Gawłowski.
Źródło: tvn24.pl
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MuzykaLos Angeles
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