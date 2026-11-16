Nagrody Grammy 2027. Raye powtórzyła rekord Beyonce

Nagrody Grammy 2026 rozdane Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: Owen Humphreys/PAP/EPA

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Poznaliśmy nominowanych do nagród Grammy 2027. Najwięcej - 11 - nominacji otrzymała Brytyjka Raye, współautorka świetnie przyjętego albumu "This Music May Contain Hope". Raye nominowana została między innymi w kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Nagranie roku oraz Autorka piosenek roku. Artystka wyrównała rekord Beyonce - największej liczby nominacji dla kobiety w jednym roku.

Dziewięć nominacji otrzymała Rosalia, która zachwyciła świat ubiegłorocznym albumem "Lux". Hiszpanka zebrała dziewięć nominacji. Ma szanse między innymi w kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Nagranie roku czy Najlepszy album - muzyka alternatywna.

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Grammy 2027. Polskie akcenty na liście nominowanych

Na najnowszej liście nominowanych znaleźli się również Polacy. W kategorii Najlepszy album historyczny znalazło się sześciopłytowe wydawnictwo Polskiego Radia: Tomasz Stańko - "Polish Radio Sessions 1970-1991". Za powstaniem tego albumu stoją Adam Domagała (producent kompilacji) oraz Jacek Gawłowski (mastering i rekonstrukcja dźwięku).

W kategorii Najlepsze nagranie operowe nominację otrzymał album z zapisem opery Masona Batesa "The Amazing Adventures Of Kavalier & Clay" pod batutą Yannicka Nezet-Seuina. Nominowani zostali również główni soliści, w tym debiutujący na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku - Andrzej Filończyk. Twórcy opery - w tym Filończyk - zostali wymienieni jako twórcy nagrania również w kategorii Najlepsza współczesna kompozycja klasyczna. Jednak w przypadku tej kategorii, nagrodę otrzymuje jedynie kompozytor danego utworu.

Wspominając o polskich akcentach warto wspomnieć jeszcze o czterech nominacjach dla Slayyter (właściwie Catherine Grace Garner). Amerykanka bardzo często podkreśla swoje polskie korzenie. Urodzona w Kirkwood w stanie Missouri ma polsko-amerykańską mamę. Slayyyter ma szansę między innymi w kategorii: Najlepsza nowa artystka, Najlepszy album - muzyka taneczna/elektroniczna oraz Najlepsze nagranie - muzyka taneczna/elektroniczna.

Grammy 2027. Rekordowa liczba kategorii i zmiany w regulaminie

Nagrody Grammy przyznawane są od 1959 roku. 69. ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się w 7 lutego 2027 roku w Los Angeles. Podczas gali Akademia nagrodzi najlepsze dokonania muzyczne w rekordowej liczbie kategorii: po tegorocznych zmianach będzie ich 100.

Akademia Fonograficzna wprowadziła cztery nowe kategorie: Najlepszy występ - azjatycka muzyka pop, Najlepsza współpraca r'n'b lub występ duetu/grupy, Najlepszy występ - tradycyjny pop wokalny oraz Najlepsza piosenka latynoska. Ponadto zmieniono nazwę kategorii Najlepszy album - folk na Najlepszy album - folk współczesny i przywrócono kategorię Najlepszy album - folk tradycyjny. Zmieniona została również nazwa kategorii Najlepszy występ - r'n'b na Najlepszy występ solowy - r'n'b.

Zmieniły się również niektóre z kryteriów, na podstawie których przyjmowane są zgłoszenia w wybranych kategoriach. Najważniejsze to zmiany w kategorii Najlepszy nowy artysta/artystka oraz ogólne wytyczne, odnoszące się do zgłaszanych albumów.

W przypadku kategorii Najlepszy nowy artysta/artystka zmieniono zapis, ograniczający liczbę zgłoszeń do tej kategorii. Dotychczas artyści mogli zgłaszać się tylko trzykrotnie, obecnie ten limit wzrósł do czterech razy. Jeśli dana osoba otrzyma nominację w tej kategorii bądź czterokrotnie nie otrzyma tej nominacji, traci możliwość do ubiegania się o nagrodę w tej kategorii.

Akademicy obniżyli wymóg nowych nagrań na albumie z 75 procent do 66 procent., by wydawnictwo mogło zostać zakwalifikowane do danej edycji nagród w jakiejkolwiek kategorii - poza kilkoma wyjątkami. Co to oznacza? Zakładając, że na typowym albumie z muzyką rozrywkową jest średnio 13 piosenek, to dotychczas wymagano, żeby blisko dziesięć z nich było premierowymi utworami (a dokładnie 9,75 piosenki). Przy obecnych zasadach limit ten zmalał do 8,58 piosenki. Warto pamiętać, jak Akademia definiuje "nowe nagranie" - to utwór, stworzony nie wcześniej niż pięć lat przed premierową publikacją, która musi przypaść w okresie między 31 sierpnia 2025 r. a 28 sierpnia 2026 roku.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH DO GRAMMY 2027 (LISTA W JĘZYKU ANGIELSKIM)

Grammy 2027. Lista nominowanych w najważniejszych kategoriach

Nagranie roku:

"Man I Need" Olivia Dean,

"Choosin’ Texas” Ella Langley,

"I Just Might" Bruno Mars,

"Where Is My Husband!" Raye,

"The Cure" Olivia Rodrigo,

"Berghain" Rosalía, Björk, Yves Tumor,

"The Fate of Ophelia" Taylor Swift,

"Dracula" Tame Impala & Jennie.

Piosenka roku:

"Berghain" Rosalía, Björk, Yves Tumor autorzy piosenki: Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella, Dylan Wiggins,

"Choosin' Texas" Ella Langley autorzy piosenki: Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley, Joybeth Taylor,

"The Cure" Olivia Rodrigo autorzy piosenki: Daniel Nigro, Olivia Rodrigo,

"Hate That I Made You Love Me” Ariana Grande Ariana Grande, Max Martin, Ilya Salmanzadeh,

"I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" Taylor Swift autorzy piosenki: Jack Antonoff, Taylor Swift

"Man I Need" Olivia Dean autorzy piosenki: Olivia Dean, Tobias Jesso Jr, Zach Nahome,

"Risk It All” Bruno Mars autorzy piosenki: Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars,

“Where Is My Husband!" Raye autorzy piosenki: Rachel Keen & Mike Sabath.

Album roku:

"Lost Weekend" Phoebe Bridgers,

"The Art of Loving" Olivia Dean,

"Dandelion" Ella Langley,

"The Romantic" Bruno Mars,

"This Music May Contain Hope" Raye,

"You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" Olivia Rodrigo,

"Lux (Complete Works)" Rosalía,

"The Life of a Showgirl" Taylor Swift.

Rosalía w teledysku "Berghain" Źródło: Columbia Records / Reuters

Najlepszy nowy artysta/najlepsza nowa artystka:

Angine de Poitrine,

Geese,

Ella Langley,

Slayyyter,

Sienna Spiro,

Don Toliver,

Remi Wolf,

The Womack Sisters.

Autor/autorka piosenek roku - muzyka rozrywkowa:

Amy Allen,

Edgar Barrera,

Raye,

Joybeth Taylor,

Theron Thomas.

Producent/producentka roku - muzyka rozrywkowa:

Tony Berg,

Dernst “D’Mile” Emile II,

Noah Goldstein,

Miranda Lambert,

Mike Sabath.

Najlepszy album wokalny pop:

"The Art of Loving" Olivia Dean,

"Petal" Ariana Grande,

"The Romantic" Bruno Mars,

"This Music May Contain Hope" Raye,

"You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" Olivia Rodrigo.

Olivia Dean Źródło zdjęcia: CHRIS TORRES/PAP

Najlepszy solowy występ - pop:

"Man I Need" Olivia Dean,

"Risk It All" Bruno Mars,

"Where Is My Husband!" Raye,

"The Cure" Olivia Rodrigo,

"Sauvignon Blanc" Rosalía.

Najlepszy album - muzyka alternatywna:

"I Must Be Dreaming" Alabama Shakes,

"Lost Weekend" Phoebe Bridgers,

"Music, Fashion, Film" Charli xcx,

"Getting Killed" Geese,

"The Mountain" Gorillaz,

"Lux (Complete Works)" Rosalía.

Najlepszy album - rock:

"Vol.II" Angine de Poitrine,

"Your Favorite Toy" Foo Fighters,

“The Wow! Signal" Muse,

“Foreign Tongues" The Rolling Stones,

"Frozen Charlotte" Jack White.

Najlepszy album - muzyka dance/elektroniczna:

"Confessions II" Madonna,

"Sexistential" Robyn,

"SOMA" Skrillex,

"Wor$t Girl in America" Slayyyter,

"Deadbeat" Tame Impala

"Foreign Tongues", nowa płyta The Rolling Stones Źródło: Reuters/TVN24

Najlepszy album - rap:

"Dillagence II" Busta Rhymes (& J Dilla),

"Am I the Drama?" Cardi B,

"God Gotta Afro & Gold Hoops" Rapsody,

"Octane" Don Toliver,

"Everything Is a Lot" Wale,

"Bully - Deluxe" Kanye West (Ye).

Najlepszy album - r'n'b:

"Brown (The Chocolate Edition)" Chris Brown

"When the City Sleeps" Alex Isley

"Kehlani" Kehlani

"Saturday Night" PJ Morton

"To Whom This May Concern" Jill Scott

Najlepszy album - r'n'b progresywny:

“Bernarr." Durand Bernarr,

"Waves" Moonchild,

"The Last Balloon" Tank and the Bangas,

"Pholks" Leon Thomas,

“Distracted" Thundercat.

Najlepszy występ - rock:

"Sarniezz" Angine de Poitrine,

“Lost Boys" Phoebe Bridgers,

"Trinidad" Geese,

"What’s Wrong With Me" Olivia Rodrigo, Robert Smith,

"In the Stars" The Rolling Stones.

"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Najlepsza ścieżka dźwiękowa dla mediów wizualnych (w tym film i telewizja):

"Odyseja" Ludwig Göransson (kompozytor),

"Jedna bitwa po drugiej" - Jonny Greenwood (kompozytor)

“Projekt Hail Mary" Daniel Pemberton (kompozytor)

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" Ludwig Göransson (kompozytor)

"Wdowia zatoka" David Fleming (kompozytor).

Najlepszy album historyczny:

Bob Dylan - "The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956-1963"; producenci kompilacji: Steve Berkowitzm Sean Wilentz, mastering: Steve Addabbo, Michael Piacentini: rekonstrukcja dźwięku: Steve Addabbo, Michael Piacentini,

różni artyści - "Classic V-Disc Big Band Jazz Sessions Limited Edition Box Set" producent kompilacji Scott Wenzel; mastering: Shane Carroll & Nancy Conforti,

Clifton Chenier - "Clifton Chenier: King of Louisiana Blues & Zydeco” producent kompilacji: Adam Machado; mastering: Jessica Thompson; rekonstrukcja dźwięku: Jessica Thompson,

Ma Rainey - "Ma Rainey: Mother Of The Blues, The Complete Paramount Recordings 1923-1928" producent kompilacji: Lars Edegran; mastering: Doug Benson; rekonstrukcja dźwięku: Doug Benson,

Tomasz Stańko - "Polish Radio Sessions 1970-1991" producent kompilacji: Adam Domagała; mastering: Jacek Gawłowski, rekonstrukcja dźwięku: Jacek Gawłowski.