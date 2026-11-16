Nagrody Grammy 2027. Raye powtórzyła rekord Beyonce
Poznaliśmy nominowanych do nagród Grammy 2027. Najwięcej - 11 - nominacji otrzymała Brytyjka Raye, współautorka świetnie przyjętego albumu "This Music May Contain Hope". Raye nominowana została między innymi w kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Nagranie roku oraz Autorka piosenek roku. Artystka wyrównała rekord Beyonce - największej liczby nominacji dla kobiety w jednym roku.
Dziewięć nominacji otrzymała Rosalia, która zachwyciła świat ubiegłorocznym albumem "Lux". Hiszpanka zebrała dziewięć nominacji. Ma szanse między innymi w kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Nagranie roku czy Najlepszy album - muzyka alternatywna.
Grammy 2027. Polskie akcenty na liście nominowanych
Na najnowszej liście nominowanych znaleźli się również Polacy. W kategorii Najlepszy album historyczny znalazło się sześciopłytowe wydawnictwo Polskiego Radia: Tomasz Stańko - "Polish Radio Sessions 1970-1991". Za powstaniem tego albumu stoją Adam Domagała (producent kompilacji) oraz Jacek Gawłowski (mastering i rekonstrukcja dźwięku).
W kategorii Najlepsze nagranie operowe nominację otrzymał album z zapisem opery Masona Batesa "The Amazing Adventures Of Kavalier & Clay" pod batutą Yannicka Nezet-Seuina. Nominowani zostali również główni soliści, w tym debiutujący na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku - Andrzej Filończyk. Twórcy opery - w tym Filończyk - zostali wymienieni jako twórcy nagrania również w kategorii Najlepsza współczesna kompozycja klasyczna. Jednak w przypadku tej kategorii, nagrodę otrzymuje jedynie kompozytor danego utworu.
Wspominając o polskich akcentach warto wspomnieć jeszcze o czterech nominacjach dla Slayyter (właściwie Catherine Grace Garner). Amerykanka bardzo często podkreśla swoje polskie korzenie. Urodzona w Kirkwood w stanie Missouri ma polsko-amerykańską mamę. Slayyyter ma szansę między innymi w kategorii: Najlepsza nowa artystka, Najlepszy album - muzyka taneczna/elektroniczna oraz Najlepsze nagranie - muzyka taneczna/elektroniczna.
Grammy 2027. Rekordowa liczba kategorii i zmiany w regulaminie
Nagrody Grammy przyznawane są od 1959 roku. 69. ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się w 7 lutego 2027 roku w Los Angeles. Podczas gali Akademia nagrodzi najlepsze dokonania muzyczne w rekordowej liczbie kategorii: po tegorocznych zmianach będzie ich 100.
Akademia Fonograficzna wprowadziła cztery nowe kategorie: Najlepszy występ - azjatycka muzyka pop, Najlepsza współpraca r'n'b lub występ duetu/grupy, Najlepszy występ - tradycyjny pop wokalny oraz Najlepsza piosenka latynoska. Ponadto zmieniono nazwę kategorii Najlepszy album - folk na Najlepszy album - folk współczesny i przywrócono kategorię Najlepszy album - folk tradycyjny. Zmieniona została również nazwa kategorii Najlepszy występ - r'n'b na Najlepszy występ solowy - r'n'b.
Zmieniły się również niektóre z kryteriów, na podstawie których przyjmowane są zgłoszenia w wybranych kategoriach. Najważniejsze to zmiany w kategorii Najlepszy nowy artysta/artystka oraz ogólne wytyczne, odnoszące się do zgłaszanych albumów.
W przypadku kategorii Najlepszy nowy artysta/artystka zmieniono zapis, ograniczający liczbę zgłoszeń do tej kategorii. Dotychczas artyści mogli zgłaszać się tylko trzykrotnie, obecnie ten limit wzrósł do czterech razy. Jeśli dana osoba otrzyma nominację w tej kategorii bądź czterokrotnie nie otrzyma tej nominacji, traci możliwość do ubiegania się o nagrodę w tej kategorii.
Akademicy obniżyli wymóg nowych nagrań na albumie z 75 procent do 66 procent., by wydawnictwo mogło zostać zakwalifikowane do danej edycji nagród w jakiejkolwiek kategorii - poza kilkoma wyjątkami. Co to oznacza? Zakładając, że na typowym albumie z muzyką rozrywkową jest średnio 13 piosenek, to dotychczas wymagano, żeby blisko dziesięć z nich było premierowymi utworami (a dokładnie 9,75 piosenki). Przy obecnych zasadach limit ten zmalał do 8,58 piosenki. Warto pamiętać, jak Akademia definiuje "nowe nagranie" - to utwór, stworzony nie wcześniej niż pięć lat przed premierową publikacją, która musi przypaść w okresie między 31 sierpnia 2025 r. a 28 sierpnia 2026 roku.PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH DO GRAMMY 2027 (LISTA W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Grammy 2027. Lista nominowanych w najważniejszych kategoriach
Nagranie roku:
- "Man I Need" Olivia Dean,
- "Choosin’ Texas” Ella Langley,
- "I Just Might" Bruno Mars,
- "Where Is My Husband!" Raye,
- "The Cure" Olivia Rodrigo,
- "Berghain" Rosalía, Björk, Yves Tumor,
- "The Fate of Ophelia" Taylor Swift,
- "Dracula" Tame Impala & Jennie.
Piosenka roku:
- "Berghain" Rosalía, Björk, Yves Tumor autorzy piosenki: Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella, Dylan Wiggins,
- "Choosin' Texas" Ella Langley autorzy piosenki: Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley, Joybeth Taylor,
- "The Cure" Olivia Rodrigo autorzy piosenki: Daniel Nigro, Olivia Rodrigo,
- "Hate That I Made You Love Me” Ariana Grande Ariana Grande, Max Martin, Ilya Salmanzadeh,
- "I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" Taylor Swift autorzy piosenki: Jack Antonoff, Taylor Swift
- "Man I Need" Olivia Dean autorzy piosenki: Olivia Dean, Tobias Jesso Jr, Zach Nahome,
- "Risk It All” Bruno Mars autorzy piosenki: Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars,
- “Where Is My Husband!" Raye autorzy piosenki: Rachel Keen & Mike Sabath.
Album roku:
- "Lost Weekend" Phoebe Bridgers,
- "The Art of Loving" Olivia Dean,
- "Dandelion" Ella Langley,
- "The Romantic" Bruno Mars,
- "This Music May Contain Hope" Raye,
- "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" Olivia Rodrigo,
- "Lux (Complete Works)" Rosalía,
- "The Life of a Showgirl" Taylor Swift.
Najlepszy nowy artysta/najlepsza nowa artystka:
- Angine de Poitrine,
- Geese,
- Ella Langley,
- Slayyyter,
- Sienna Spiro,
- Don Toliver,
- Remi Wolf,
- The Womack Sisters.
Autor/autorka piosenek roku - muzyka rozrywkowa:
- Amy Allen,
- Edgar Barrera,
- Raye,
- Joybeth Taylor,
- Theron Thomas.
Producent/producentka roku - muzyka rozrywkowa:
- Tony Berg,
- Dernst “D’Mile” Emile II,
- Noah Goldstein,
- Miranda Lambert,
- Mike Sabath.
Najlepszy album wokalny pop:
- "The Art of Loving" Olivia Dean,
- "Petal" Ariana Grande,
- "The Romantic" Bruno Mars,
- "This Music May Contain Hope" Raye,
- "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" Olivia Rodrigo.
Najlepszy solowy występ - pop:
- "Man I Need" Olivia Dean,
- "Risk It All" Bruno Mars,
- "Where Is My Husband!" Raye,
- "The Cure" Olivia Rodrigo,
- "Sauvignon Blanc" Rosalía.
Najlepszy album - muzyka alternatywna:
- "I Must Be Dreaming" Alabama Shakes,
- "Lost Weekend" Phoebe Bridgers,
- "Music, Fashion, Film" Charli xcx,
- "Getting Killed" Geese,
- "The Mountain" Gorillaz,
- "Lux (Complete Works)" Rosalía.
Najlepszy album - rock:
- "Vol.II" Angine de Poitrine,
- "Your Favorite Toy" Foo Fighters,
- “The Wow! Signal" Muse,
- “Foreign Tongues" The Rolling Stones,
- "Frozen Charlotte" Jack White.
Najlepszy album - muzyka dance/elektroniczna:
- "Confessions II" Madonna,
- "Sexistential" Robyn,
- "SOMA" Skrillex,
- "Wor$t Girl in America" Slayyyter,
- "Deadbeat" Tame Impala
Najlepszy album - rap:
- "Dillagence II" Busta Rhymes (& J Dilla),
- "Am I the Drama?" Cardi B,
- "God Gotta Afro & Gold Hoops" Rapsody,
- "Octane" Don Toliver,
- "Everything Is a Lot" Wale,
- "Bully - Deluxe" Kanye West (Ye).
Najlepszy album - r'n'b:
- "Brown (The Chocolate Edition)" Chris Brown
- "When the City Sleeps" Alex Isley
- "Kehlani" Kehlani
- "Saturday Night" PJ Morton
- "To Whom This May Concern" Jill Scott
Najlepszy album - r'n'b progresywny:
- “Bernarr." Durand Bernarr,
- "Waves" Moonchild,
- "The Last Balloon" Tank and the Bangas,
- "Pholks" Leon Thomas,
- “Distracted" Thundercat.
Najlepszy występ - rock:
- "Sarniezz" Angine de Poitrine,
- “Lost Boys" Phoebe Bridgers,
- "Trinidad" Geese,
- "What’s Wrong With Me" Olivia Rodrigo, Robert Smith,
- "In the Stars" The Rolling Stones.
Najlepsza ścieżka dźwiękowa dla mediów wizualnych (w tym film i telewizja):
- "Odyseja" Ludwig Göransson (kompozytor),
- "Jedna bitwa po drugiej" - Jonny Greenwood (kompozytor)
- “Projekt Hail Mary" Daniel Pemberton (kompozytor)
- "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" Ludwig Göransson (kompozytor)
- "Wdowia zatoka" David Fleming (kompozytor).
Najlepszy album historyczny:
- Bob Dylan - "The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956-1963"; producenci kompilacji: Steve Berkowitzm Sean Wilentz, mastering: Steve Addabbo, Michael Piacentini: rekonstrukcja dźwięku: Steve Addabbo, Michael Piacentini,
- różni artyści - "Classic V-Disc Big Band Jazz Sessions Limited Edition Box Set" producent kompilacji Scott Wenzel; mastering: Shane Carroll & Nancy Conforti,
- Clifton Chenier - "Clifton Chenier: King of Louisiana Blues & Zydeco” producent kompilacji: Adam Machado; mastering: Jessica Thompson; rekonstrukcja dźwięku: Jessica Thompson,
- Ma Rainey - "Ma Rainey: Mother Of The Blues, The Complete Paramount Recordings 1923-1928" producent kompilacji: Lars Edegran; mastering: Doug Benson; rekonstrukcja dźwięku: Doug Benson,
- Tomasz Stańko - "Polish Radio Sessions 1970-1991" producent kompilacji: Adam Domagała; mastering: Jacek Gawłowski, rekonstrukcja dźwięku: Jacek Gawłowski.