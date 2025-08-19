Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2025

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się we wtorek o godzinie 19:30. Tego dnia na sopockiej scenie wystąpili: Mery Spolsky, Dezydery, Blacka, Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas, Carla Fernandes, Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Babie Lato, Julia Żugaj, Zalia, Margaret, Feel oraz Oskar Cyms.

Dla dziewięciorga artystów i artystek stawką wtorkowych występów był Bursztynowy Słowik. Konkurs jest stałym elementem festiwalu w Sopocie. W tym roku szansę na kultową statuetkę mieli: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas oraz Carla Fernandes.

Wynik głosowania ogłosiła President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN Kasia Kieli. - Bursztynowego Słowika zabiera do domu dzisiaj Carla Fernandes - przekazała.

Statuetkę Bursztynowego Słowika wręczyła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Carla Fernandes odebrała statuetkę Bursztynowego Słowika Źródło: Andrzej Jackowski/PAP/EPA

Rywalizacja o Bursztynowego Słowika

Imprezę prowadzili: Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski oraz Olivier Janiak.

Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak Źródło: PAP

Wtorkowy wieczór otworzył Oskar Cyms z piosenką "Niech mówią". Laureat Bursztynowego Słowika z zeszłego roku wykonał trzy utwory.

Oskar Cyms Źródło: PAP

Na scenie Opery Leśnej pojawił się również Chris Cugowski, występujący pod pseudonimem "Phero". Występ syna znanego wokalisty Krzysztofa Cugowskiego spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności.

Kris Cugowski, "Phero" Źródło: PAP

Dla sopockiej publiczności zaśpiewała także Carla Fernandes z utworem "Co jeśli".

Carla Fernandes Źródło: PAP

Scenę Opery Leśnej rozgrzał też duet Blauka z utworem "Fason". Warszawski zespół muzyczny tworzą autorka tekstów i kompozytorka Georgina Tarasiuk oraz basista i producent muzyczny Piotr Lewańczyk.

Blauka Źródło: PAP

Kolejną gwiazdą wieczoru była Joanna Lazer z zespołu Red Lips.

Red Lips Źródło: PAP

Prawdziwym zaskoczeniem, zwłaszcza dla młodszej widowni, mógł być występ wokalistki i influencerki Julii Żugaj. Piosenkarka wystąpiła w towarzystwie Piotra Kupichy.

Piotr Kupicha i Julia Żugaj Źródło: PAP

Na scenie Top of the Top Sopot Festival 2025 pojawił się też Radosław Skubaja - "Skubas".

Radosław Skubaja Źródło: PAP

Wsród artystów młodego pokolenia nie mogło zabraknąć Wiktora Waligóry. Artysta z Krakowa swoją karierę muzyczną zaczynał od coverów publikowanych na YouTube.

Wiktor Waligóra Źródło: PAP

Energetyczny występ dała jedna z najbardziej wyrazistych postaci na polskiej scenie alternatywno-popowej - Mery Spolsky. W ramach koncertu artystka zaprezentowała nowy utwór.

Mery Spolsky Źródło: PAP

W walce o Bursztynowego Słowika wystąpił Dezydery. Ze swoją twórczością na polskiej scenie muzycznej pojawił się w 2020 roku.

Dezydery Źródło: PAP

Scenę Opery Leśnej swoim występem rozgrzał Michał Szczygieł. Wokalista zaśpiewał utwór "Tylko na mnie patrz".

Michał Szczygieł Źródło: PAP

