Charlie Watts na okładkach gazet. Muzyk zmarł we wtorek

Charlie Watts nie żyje. Okładki brytyjskich gazet w środę zdominowała informacja o śmierci perkusisty The Rolling Stones. Poinformowano o niej we wtorek po południu. "Legenda", "idealny perkusista", "będziemy za tobą tęsknić" - m.in. takie nagłówki można przeczytać na pierwszych stronach.

Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, nie żyje . Odszedł w wieku 80 lat w londyńskim szpitalu. O śmierci Wattsa poinformował zespół w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Charlie Watts - brytyjskie media o śmierci muzyka

Legendarnego muzyka żegnali we wtorek w mediach społecznościowych artyści, a w środę rano informacja o jego odejściu zdominowała okładki gazet, m.in. "Guardiana" "The Times", "Metro", "The Daily Telegraph".