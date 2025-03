Brasswood Festival 2025 odsłania karty. "Kwitnienie" z brytyjską gwiazdą

Grupa debiutowała w 1995 roku i szybko zdobyła międzynarodowy rozgłos dzięki niepowtarzalnemu wokalowi Skye Edwards oraz zapadającym w pamięci połączeniem trip-hopu, elektroniki, downtempo i r'n'b. Debiutowali w 1996 roku krążkiem "Who Can You Trust?", który w Wielkiej Brytanii i w Australii pokrył się złotem. Kolejne dwa albumy Morcheeby "Big Palm" (1998) oraz "Fragments of Freedom" (2000) stały się międzynarodowymi hitami. "Trigger Hippie", "Tape Loop", "Over and Over", "Rome Wasn't Built In A Day" czy "Otherwise" stały się nie tylko najbardziej znanymi kawałkami z repertuaru grupy, ale również klasykami przełomu milenium.