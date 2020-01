Nominacja dla "Bożego Ciała" to sukces "rozsądnych ludzi w Hollywood"

- To ważna data w historii naszej kinematografii. Myślę, że cała ekipa zebrana wokół reżysera filmu Jana Komasy dokonała tego dzieła - powiedział aktor Andrzej Seweryn, komentując nominację do Oscara "Bożego Ciała". W "Dniu na Świecie" w TVN24 BiS rozmawiali z nim Monika Tomasik i Mateusz Walczak.

- Usłyszałem takie zdanie, że okazuje się, że w Hollywood są rozsądni ludzie. Myślę, że tak. Myślę, że fakt, że ten film jest nominowany do Oscara, jest wielkim sukcesem nie tylko Polaków, ale też rozsądnych ludzi w Hollywood - ocenił.

"To, że film dotyczy Polski, nie jest przeszkodą"

- Uważam ten film za wybitny i powiedziałem to panu Komasie w windzie, w czasie festiwalu w Gdyni - zdradził Seweryn.

Według niego polska kinematografia znajduje klucz do tego, jak podobać się Polakom. - Myślę, że to, że film dotyczy historii polskiej, tak jak w przypadku "Idy" czy "Bożego Ciała", nie jest przeszkodą do tego, żeby być zrozumianym i uznanym na całym świecie - zauważył.