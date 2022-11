Baz Luhrmann: nie można tu przyjechać i nie myśleć o artystach, którzy teraz nie mogą opowiadać swoich historii

Luhrmann ocenił, że "Polska ma znakomite filmowe tradycje", wspominając, że w trakcie festiwalu widział krótki film zatytułowany "Światło". - Był to obraz poświęcony ukraińskim artystom, którzy w jednej chwili kręcą filmy, a zaraz potem są na wojnie. Przyjechałem tu z Australii , jestem w Polsce i widzę to światło, polskie światło. Myślę o (Krzysztofie) Kieślowskim i ( Romanie) Polańskim . My też pracujemy ze światłem, ale tutaj ono jest wyjątkowe. Ludzie bardzo niedaleko stąd zostali światła pozbawieni. Nie można tu przyjechać i nie myśleć o artystach, którzy teraz nie mogą opowiadać swoich historii - przyznał reżyser.

Baz Luhrmann przyznał, że "niesamowity" jest dla niego pobyt Polsce w tym momencie, wobec tego, co się dzieje "kilka godzin drogi stąd". - Imponuje mi niesamowita dobroć Polaków i to, jak radzą sobie z tym, co dzieje się w Ukrainie. Kiedy stąd wyjeżdżasz i jesteś setki kilometrów od tych wydarzeń, możesz się trochę od tego dystansować. To ważne, aby otworzyć serce na to, co dzieje się wokół ciebie. To jedyny sposób, aby pozostać świadomym człowiekiem i artystą - zwracał uwagę.