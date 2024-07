Aktorzy, mistrz sztuk walki, wokalistka. Znamy sześć par nowej edycji "Azja Express"

"Azja Express". Kto wystąpi w nowej edycji?

Poza nimi na antenie TVN wystąpią też Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska . Pierwsza z nich jest dziennikarką muzyczną. Prowadzi program "Gabinet Dźwięku" w Chillizet i pisze dla "Glamour". W przeszłości Drzewiecka była też gospodynią wielu imprez, w tym Festiwalu w Sopocie czy Sylwestra TVN. Jagna Niedzielska to z kolei znana kucharka i edukatorka kulinarna. Regularnie prowadzi warsztaty i pojawia się w mediach, takich jak "Dzień Dobry TVN" i TVN24.

Ostatnia z ogłoszonych dotąd par uczestników to Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak . Pierwszy z nich jest architektem krajobrazu. 37-latek zdobył rozpoznawalność za sprawą pracy w branży modowej i udziału w programie TVN "Prince Charming". Tam też poznał swojego obecnego partnera, Oliwera Kubiaka.

Nową edycję programu poprowadzi Daria Ładocha, znana już dobrze widzom "Azja Express" prezenterka i autorka książek kulinarnych. Uczestnicy będą ze sobą rywalizować na Filipinach i Tajwanie. Podobnie jak we wcześniejszych seriach, będą oni musieli przebyć wyznaczoną trasę, dysponując określonym budżetem na dzień. Drużyna, która jako ostatnia dotrze do celu będzie musiała liczyć się z ryzykiem eliminacji. Program będzie można oglądać na antenie TVN i platformie Max. Zarówno TVN, jak i Max należą do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.