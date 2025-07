Kanye West nie wjedzie do kraju swojej żony. Wszystko przez piosenkę o Hitlerze

Kanye West na archiwalnych nagraniach Źródło: Reuters Archive

O cofnięciu wizy raporowi, używającemu pseudonimu Ye, ministerstwo spraw wewnętrznych Australii poinformowało w środę. Minister Tony Burke tłumaczył stacji ABC, że powodem, dla którego postanowiono uniemożliwić raperowi wjazd do kraju, była wydana przez niego w maju piosenka pt. "Heil Hitler". Utwór spotkał się z powszechnym potępieniem i został zablokowany na większości internetowych platform.

W promującym go teledysku zobaczyć można było grupę stojących w kilku rzędach czarnoskórych mężczyzn, którzy skandowali wykorzystane w tytule hasło. West rapował zaś, że "został nazistą". Po kilku tygodniach muzyk publicznie oświadczył, że "skończył z antysemityzmem" i wydał nową wersję piosenki zatytułowaną "Hallelujah". Nawiązania do nazizmu zastąpiono w niej wersami o chrześcijaństwie.

Minister o cofnięciu wizy Kanye Westa

Jak przypomina BBC, przedstawiciele australijskiego rządu już wcześniej rozważali uniemożliwienie raperowi wjazdu do kraju. W 2023 roku za takim rozwiązaniem opowiedział się minister edukacji Jason Clare. Polityk przytaczał przy tym liczne wypowiedzi rapera o otwarcie antysemickim charakterze.

Zgodnie ze słowami ministra Tony'ego Burke'a, raper od wielu lat regularnie odwiedzał Australię. CNN przypomina, że to stamtąd pochodzi aktualna żona muzyka, Bianca Censori. BBC zauważa zaś, że decyzja o cofnięciu wizy nie musi oznaczać, że Ye już nigdy nie wjedzie do kraju. Wciąż będzie on mógł składać wnioski o nową wizę, które - zgodnie z prawem - za każdym razem będą musiały być rozpatrywane.

Ye i Bianca Censori na Grammy 2025 Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Minister Burke nie wskazał, kiedy dokładnie wiza repera została anulowana.

Przez większość życia Ye posługiwał się imieniem i nazwiskiem Kanye West. Na zmianę zdecydował się w październiku 2021 roku. Kilka miesięcy wcześniej media obiegła informacja o jego rozstaniu z Kim Kardashian. W kolejnym roku muzyk zaczął udostępniać wpisy o jawnie antysemickim charakterze.