Andrew Lloyd Webber wydał oświadczenie o chorobie syna. "Jestem absolutnie zdruzgotany"

Nicholas Lloyd Webber ma raka żołądka

Dodał, że w związku z tym nie był w stanie uczestniczyć w ostatnich przedpremierowych pokazach musicalu "Zły Kopciuszek" na Broadwayu, do którego skomponował muzykę, nie pojawi się też na premierze. "Wszyscy modlimy się, aby Nick poczuł się lepiej. Dzielnie walczy, ze swoim niepokornym humorem, ale w tej chwili moje miejsce jest przy nim i przy rodzinie" - podkreślił Lloyd Webber.

Nicholas Lloyd Webber skomponował m.in. muzykę do serialu "Love, Lies and Records" oraz teatralnej i orkiestrowej wersji "Małego Księcia". Wraz z ojcem nominowany był do nagrody Grammy w 2022 roku za pracę nad "Kopciuszkiem".