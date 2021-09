Julia Wieniawa o 14. Mastercard Off Camera: selekcja na najwyższym poziomie

Julia Wieniawa, aktorka i piosenkarka, znalazła się wśród gości 14. Mastercard Off Camera w niedzielę. - Bardzo lubię przyjeżdżać na Off Camerę. Nieważne, na jaki film się pójdzie, on na pewno będzie dobry, bo selekcja jest na najwyższym poziomie - powiedziała Wieniawa w rozmowie z TVN24.

14. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie ruszył w piątek. Około 100 filmów można oglądać w tradycyjnych kinach, podczas pokazów plenerowych, ale również w serwisie Player. Jak w każdej edycji, festiwal to nie tylko projekcje najciekawszych produkcji niezależnych z najróżniejszych zakątków świata, ale również spotkania z twórcami. Wśród zaproszonych do Krakowa gości była aktorka i piosenkarka Julia Wieniawa.

Wieniawa: selekcja programowa jest na najwyższym poziomie

W rozmowie z TVN24 Wieniawa wyznała, że w trakcie pobytu w stolicy Małopolski zobaczyła trzy filmy, które może polecić: "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" Mateusza Rakowicza z Dawidem Ogrodnikiem, "Mogul Mowgli" Bassama Tariqa z Rizem Ahmedem oraz "Hura. Wciąż żyjemy" Agnieszki Polskiej.

- Bardzo lubię przyjeżdżać na Off Camerę, bo nieważne na jaki film się pójdzie, on na pewno będzie dobry, bo selekcja jest na najwyższym poziomie. Ciekawe jest to, że w ciągu jednego dnia można przeżyć tyle skrajnych emocji, przez to, że te filmy są tak różne, pochodzą z różnych krajów. To jest kino, którego w mainstreamie zazwyczaj nie można zobaczyć. To jest również fajny, edukacyjny walor dla młodych ludzi - powiedziała Wieniawa w rozmowie z TVN24.

14. Mastercard Off Camera w Krakowie potrwa do 12 września.

Julia Wieniawa PAP/Art Service 2

Autor:tmw//rzw

Źródło: TVN24