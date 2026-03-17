Zderzenie autobusu szkolnego z samochodem. Są ranni

Wola Skarbkowa. Zderzenie autokaru z samochodem. Ranne trzy osoby Źródło: TVN24

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 14 w miejscowości Wola Skarbkowa.

- Na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia autobusu przewożącego dzieci ze szkoły podstawowej z samochodem osobowym. W autobusie w chwili zdarzenia podróżowało łącznie 10 osób, w tym kierowca, opiekunka i ósemka dzieci, natomiast w samochodzie osobowym była czteroosobowa rodzina - mówi młodszy brygadier mgr inż. Michał Sochaczewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, kierujący działaniami na miejscu zdarzenia.

Autokarem podróżowało 10 osób Źródło: TVN24

W wyniku wypadku ucierpieli podróżujący autem. - Kierujący pojazdem mężczyzna nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Na miejscu pasażera z przodu siedziała kobieta, która została zabrana do szpitala. Dwoje dzieci - dziewczyna w wieku 14 lat i chłopak w wieku 16 lat zostali zabrani śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali w Toruniu i w Płocku - podaje Sochaczewski.

Autem jechała czteroosobowa rodzina Źródło: TVN24

Nikt z autobusu nie ucierpiał

Osobom jadącym w autobusie: ósemce dzieci, ich opiekunce oraz kierowcy nic się nie stało.

- Czwórkę dzieci zabrali rodzice przed przyjazdem służb. Udało się tych wszystkich rodziców sprowadzić z powrotem na miejsce działań, dzięki czemu udało się potwierdzić, że żadne dziecko podróżujące autobusem nie doznało obrażeń - mówi Sochaczewski.

Na miejscu pracowały trzy karetki pogotowia ratunkowego, dwa śmigłowce LPR, pięć zastępów straży pożarnej oraz policja.

Wstępne ustalenia

Z wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni kierowca autobusu szkolnego wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z Audi, prowadzonym przez 45-latka. Kierowcy autobusu i samochodu osobowego byli trzeźwi.

Do wypadku doszło na niewielkim skrzyżowaniu Źródło: TVN24

