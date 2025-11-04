Błąd na stacji paliw, "poszkodowanych 60 klientów"

Włocławek Źródło: Google Earth

Stacja paliw Orlen przy ulicy Kapitulnej we Włocławku działa od niedawna. Kilka dni temu doszło tam do poważnej pomyłki. Do zbiornika przeznaczonego na benzynę omyłkowo wlano olej napędowy.

Pierwsze informacje pojawiły się od zaniepokojonych internautów kilka dni temu w mediach społecznościowych.

Orlen potwierdza

Do sprawy odniósł się Orlen. W komunikacie przesłanym do naszej redakcji spółka potwierdza, że doszło do takiego zdarzenia.

"We Włocławku przy ul. Kapitulnej, w wyniku błędu wykonawcy prac przy obiekcie doszło do zanieczyszczenia zapasu EF95 olejem napędowym (poniżej 10 procent). Po otrzymaniu pierwszych sygnałów od klientów niezwłocznie zamknięto sprzedaż paliw i wezwano odpowiednie służby w celu pobrania próbek paliwa. Na tę chwilę otrzymaliśmy w sumie 60 zgłoszeń od kierowców" - podało biuro prasowe Orlenu.

"Dla zobrazowania skali, to na 1935 stacjach paliw ORLEN w całej Polsce dziennie wykonujemy ponad 600 tysięcy transakcji sprzedaży paliwa. Warto więc podkreślić lokalny charakter zdarzenia" - czytamy dalej w komunikacie.

Jak informuje spółka, do każdej szkody powołany będzie rzeczoznawca. "Renomowany ubezpieczyciel kontaktuje się ze zgłaszającymi, tak aby jak najsprawniej przeprowadzić procedurę weryfikacji i naprawy ewentualnych strat" - podało biuro prasowe Orlenu.

