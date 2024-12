"Awionetka uderzyła w ziemię podczas awaryjnego lądowania"

czytaj dalej

To jest raport, który dostali posłowie PiS z anonimowego maila, nie wiadomo z jakiego. To był element rozgrywki wewnętrznej - mówił o głośnym "raporcie" obciążającym Karola Nawrockiego poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Dodał, że sam dostał dokument od partyjnego kolegi, który z kolei otrzymał go od "chłopaków z PiS-u". Michał Wójcik z PiS oskarżył KO o stworzenie "raportu", choć nie ma na to żadnych dowodów. - Jak można tak brutalnie prowadzić kampanię? Grajmy na argumenty - uważa poseł PiS.