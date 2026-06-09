Kujawsko-Pomorskie Wstrząsające odkrycie w mieszkaniu. Znaleziono martwy płód Oprac. Michał Malinowski |

NIK alarmuje w sprawie niesprawnego systemu ochrony przed przemocą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o znalezieniu w jednym z mieszkań ciała niemowlęcia. Do zdarzenia doszło w Wąbrzeźnie (województwo kujawsko-pomorskie). O zdarzenie zapytaliśmy oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, podkomisarza Krzysztofa Świerczyńskiego.

- Są prowadzone czynności, ale nie w kierunku zabójstwa. Niemniej jednak śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę - powiedział policjant.

Przekazał, że były wykonane czynności z jedną osobą.

Potwierdził również, że informacja o zdarzeniu wpłynęła do nich w poniedziałek. - Zgłoszenie wpłynęło do naszej komendy przed południem. Otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie w jednym z mieszkań może znajdować się płód dziecka - przekazał.

Wąbrzeźno. Martwy płód w lodówce, prokuratorskie śledztwo

Skontaktowaliśmy się z rzeczniczką prasową Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prokurator Izabelą Oliver. Potwierdziła, że doszło do ujawnienia ludzkiego płodu w lodówce w jednym z mieszkań w Wąbrzeźnie. - Mogę potwierdzić te okoliczności. Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie prowadzi postępowanie w kierunku pomocy w przerywaniu ciąży. Płód został zabezpieczony, bo zachodzi oczywiście konieczność przeprowadzenia oględzin zewnętrznych i wewnętrznych w zakładzie medycyny sądowej. Na chwilę obecną tylko tyle mogę państwu powiedzieć, dopóki nie zostanie przeprowadzona sekcja - przekazała. Zapytaliśmy prokurator o to, czy śledztwo prowadzone jest wobec tylko jednej osoby. - Postępowanie jest dynamiczne, więc pewnie tak, natomiast ja nie mogę ani tego potwierdzić ani zaprzeczyć, bo tego nie wiem - dodała.