Kujawsko-Pomorskie Ktoś zdarł korę z drzew. Leśnicy: celowe, ludzkie działanie Oprac. Michał Malinowski |

Drzewa w Arboretum w Rogowie Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Szubin

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Jak poinformowało Nadleśnictwo Szubin, do aktu wandalizmu doszło w leśnictwie Laskownica, niedaleko miejscowości Mieczkowo.

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"Nieznani sprawcy zdarli korę z jedenastu drzew. Uszkodzenia tego typu praktycznie zawsze prowadzą do obumarcia drzewa, ponieważ przerwany zostaje transport wody i substancji odżywczych. To nie jest przypadek ani działanie zwierząt – ślady wskazują na celowe, ludzkie działanie" - poinformowało Nadleśnictwo Szubin.

Ktoś celowo zniszczył drzewa w Nadleśnictwie Szubin

Szubin. Apel leśników do świadków

Leśnicy zaapelowali o pomoc do świadków w ustaleniu sprawców. Informacje można przekazywać Straży Leśnej lub Nadleśnictwu Szubin, kontaktując się pod numerem telefonu 52 391 03 10.

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"Każda informacja, nawet drobna, może pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zniszczenie mienia i przyrody. Zniszczenie drzewostanu w lesie jest przestępstwem" - przekazało Nadleśnictwo Szubin.