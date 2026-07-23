Ktoś zdarł korę z drzew. Leśnicy: celowe, ludzkie działanie
Jak poinformowało Nadleśnictwo Szubin, do aktu wandalizmu doszło w leśnictwie Laskownica, niedaleko miejscowości Mieczkowo.
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"Nieznani sprawcy zdarli korę z jedenastu drzew. Uszkodzenia tego typu praktycznie zawsze prowadzą do obumarcia drzewa, ponieważ przerwany zostaje transport wody i substancji odżywczych. To nie jest przypadek ani działanie zwierząt – ślady wskazują na celowe, ludzkie działanie" - poinformowało Nadleśnictwo Szubin.
Szubin. Apel leśników do świadków
Leśnicy zaapelowali o pomoc do świadków w ustaleniu sprawców. Informacje można przekazywać Straży Leśnej lub Nadleśnictwu Szubin, kontaktując się pod numerem telefonu 52 391 03 10.
"Każda informacja, nawet drobna, może pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za zniszczenie mienia i przyrody. Zniszczenie drzewostanu w lesie jest przestępstwem" - przekazało Nadleśnictwo Szubin.