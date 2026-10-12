Kujawsko-Pomorskie Spłonęła kamienica, w zgliszczach strażacy znaleźli ciała dwóch osób Filip Czekała |

Pożar budynku w gminie Nowe (Kujawsko-Pomorskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Sebastian Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ulicy Długiej w Nowym otrzymali o godzinie 23.04.

Cała kamienica była w ogniu. Na miejsce zadysponowano 11 zastępów straży pożarnej.

Zginęły dwie osoby

Po północy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu poinformowała, że sytuacja jest już opanowana. Trwa oddymianie i przeszukiwanie pomieszczeń.

Niestety, w zgliszczach budynku strażacy znaleźli zwęglone zwłoki dwóch osób.