Spłonęła kamienica, w zgliszczach strażacy znaleźli ciała dwóch osób
Strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ulicy Długiej w Nowym otrzymali o godzinie 23.04.
Cała kamienica była w ogniu. Na miejsce zadysponowano 11 zastępów straży pożarnej.
Zginęły dwie osoby
Po północy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu poinformowała, że sytuacja jest już opanowana. Trwa oddymianie i przeszukiwanie pomieszczeń.
Niestety, w zgliszczach budynku strażacy znaleźli zwęglone zwłoki dwóch osób.
Źródło: tvn24.pl