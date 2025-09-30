Rowerzysta uderzył w ciągnik, zginął na miejscu

Mieczkowo. Rowerzysta zginął pod kołami ciągnika rolnicznego Źródło: JRG Szubin

Do wypadku doszło w poniedziałek (29 września) po południu w miejscowości Mieczkowo w powiecie nakielskim.

- 47-letni kierujący ciągnikiem rolniczym wyprzedzał jadącego rowerem 62-latka. W trakcie jazdy mężczyzna poruszający się na jednośladzie z nieustalonych przyczyn zjechał w kierunku ciągnika, uderzając w niego, a następnie upadł na ziemię - przekazał młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Rowerzysta zginął pod kołami ciągnika Źródło: JRG Szubin

62-latek zmarł na miejscu. Kierujący ciągnikiem był trzeźwy.

W tragicznym wypadku zginął rowerzysta Źródło: JRG Szubin

Okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury wyjaśniać będą policjanci.

