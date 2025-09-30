Rowerzysta uderzył w ciągnik, zginął na miejscu

Do wypadku doszło w poniedziałek (29 września) po południu w miejscowości Mieczkowo w powiecie nakielskim.
- 47-letni kierujący ciągnikiem rolniczym wyprzedzał jadącego rowerem 62-latka. W trakcie jazdy mężczyzna poruszający się na jednośladzie z nieustalonych przyczyn zjechał w kierunku ciągnika, uderzając w niego, a następnie upadł na ziemię - przekazał młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
62-latek zmarł na miejscu. Kierujący ciągnikiem był trzeźwy.
Okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury wyjaśniać będą policjanci.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: JRG Szubin