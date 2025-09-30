Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Rowerzysta uderzył w ciągnik, zginął na miejscu

Traktor potrącił śmiertelnie rowerzystę
Mieczkowo. Rowerzysta zginął pod kołami ciągnika rolnicznego
Źródło: JRG Szubin
Tragiczny wypadek w Mieczkowie (Kujawsko-Pomorskie). Na lokalnej drodze kierujący ciągnikiem wyprzedzał rowerzystę. Podczas wykonywania tego manewru, 62-latek uderzył w pojazd rolniczy. Życia rowerzysty nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w poniedziałek (29 września) po południu w miejscowości Mieczkowo w powiecie nakielskim.

- 47-letni kierujący ciągnikiem rolniczym wyprzedzał jadącego rowerem 62-latka. W trakcie jazdy mężczyzna poruszający się na jednośladzie z nieustalonych przyczyn zjechał w kierunku ciągnika, uderzając w niego, a następnie upadł na ziemię - przekazał młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Rowerzysta zginął pod kołami ciągnika
Rowerzysta zginął pod kołami ciągnika
Źródło: JRG Szubin

62-latek zmarł na miejscu. Kierujący ciągnikiem był trzeźwy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niósł dwuletniego syna, potrącił ich ciągnik. Chłopczyk nie żyje

Niósł dwuletniego syna, potrącił ich ciągnik. Chłopczyk nie żyje

Olsztyn
Po zderzeniu z traktorem zginął kierowca auta

Po zderzeniu z traktorem zginął kierowca auta

WARSZAWA
W tragicznym wypadku zginął rowerzysta
W tragicznym wypadku zginął rowerzysta
Źródło: JRG Szubin

Okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury wyjaśniać będą policjanci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JRG Szubin

Udostępnij:
TAGI:
WypadekKujawsko-PomorskiePolicjaStraż pożarna
Czytaj także:
Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Kilkanaście godzin poszukiwań, 83-latkę znaleźli przy pomocy drona
Olsztyn
Zakupy w supermarkecie (zdjęcie poglądowe)
PILNETak rosną ceny w Polsce
BIZNES
Nawrocki snus
Nawrocki o woreczkach nikotynowych. "Lepiej żyć bez tego"
Polska
HOŁOWNIA
Hołownia aplikuje do ONZ. Ile by zarabiał, czym by się zajmował i jakie ma szanse
Ewa Żebrowska
imageTitle
Kiedy kolejny mecz Świątek w Pekinie?
Najnowsze
Tajfunu Bualoi uderzył w Wietnam. Rośnie bilans ofiar
Tysiące domów odciętych od świata. Rośnie bilans ofiar
METEO
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
BIZNES
muzyka sluchawki
Dziś Międzynarodowy Dzień Podcastu. Jakich posłuchasz w TVN24+
Polska
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
BIZNES
imageTitle
Polski mur Porto nie do przebicia. "Szeryf", "Bezbłędny występ"
EUROSPORT
smieci
Weszli do sześciu firm, zatrzymali sześć osób. Znaleźli broń palną
Katowice
Jens Stoltenberg
Stoltenberg o zamiarach Trumpa: rozważał wykluczenie kilku krajów
Świat
Meksyk
Miesiąc opadów w niecałe trzy godziny
METEO
Lotnisko Chopina ostrzega przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Zawrócił zaraz po starcie
WARSZAWA
Tomasz Siemoniak
Jakie pytanie Siemoniak zadałby Ziobrze. "Czy stać go na coś takiego?"
Polska
imageTitle
"Nie należy przejmować się zasadami". Stanowczy głos Świątek
EUROSPORT
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
WARSZAWA
Donald Trump
Ugoda z Trumpem. Gigant zapłaci ponad 24 miliony dolarów
BIZNES
Biełogrod
W mieście "zapanowały ciemności". Moment ataku na rosyjską elektrociepłownię
Świat
imageTitle
Mourinho obrażany przez kibiców klubu, którego jest legendą. Będzie kara
EUROSPORT
Wypadek z udziałem 14-latka na hulajnodze
Nieprzytomnego 14-latka zabrał do szpitala śmigłowiec
Kujawsko-Pomorskie
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
BIZNES
Strażnicy graniczni, Kraków Balice
Z lotniska do więzienia
Kraków
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
METEO
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
WARSZAWA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Może być trochę szokujące". Kanclerz Niemiec o Rosji
Świat
imageTitle
Gol Piątka w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Na wagę remisu
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 09042025 02
"Największy od dziewięciu lat". Putin ogłasza pobór do wojska
Świat
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Masowe zatrucie. Niemal dwa tysiące przedszkolaków w szpitalach
Świat
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Zginęło 228 osób. Kolejny rozdział po największej katastrofie w dziejach Air France
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica