Straż między kocami i parawanami. Tak wygląda korytarz życia na plaży. Nagranie

Strażacy jadący do akcji w Jantarze i pełna plaża turystów. Wóz na sygnale musiał lawirować między kocami i parawanami, bo mimo apeli o utworzenie korytarza życia część wypoczywających nie reagowała na wezwania do usunięcia swoich rzeczy. A - jak podkreślają strażacy - ten korytarz ratuje życie i zdrowie.

Była sobota (24 sierpnia). Po godzinie 15 strażacy zostali wezwani do pożaru ściółki leśnej przy wejściu na plażę numer 77. I... pojawił się problem. Mimo apeli strażaków do wypoczywających nad wodą plażowiczów o utworzenie tak zwanego korytarza życia, część osób kompletnie zignorowała ich apele. Na nagraniu widać jak strażacy muszą lawirować między kocami i parawanami rozstawionymi na plaży.

Ten korytarz ratuje życie

Jak przypomnieli strażacy z Jantaru, korytarz życia to wolna przestrzeń pozostawiona dla pojazdów uprzywilejowanych, np. ratunkowych, które jadą do chorego, wypadku drogowego lub innego zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i bezpieczeństwu. Jest też nazywany korytarzem ratunkowym. Zapewnia krótszy czasu przejazdu służbom ratowniczym, co zwiększa szanse poszkodowanych na otrzymanie pomocy na czas, a często nawet na przeżycie.