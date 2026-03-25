Makabryczne zabójstwo 13-letniej Nadii. 22-latek z wyrokiem

18-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 13-letniej Nadii z Inowrocławia Źródło: TVN24

W piątek, 20 marca, przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 13-latki z 2022 roku. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora, wymierzając 22-letniemu Mikołajowi J. karę 25 lat pozbawienia wolności.

- Sąd podzielił także przyjętą w akcie oskarżenia kwalifikację prawną dotyczącą działania ze szczególnym okrucieństwem, a także orzekł na rzecz osób najbliższych zadośćuczynienie finansowe z tytułu doznanej krzywdy - poinformowała prokurator Agnieszka Okońska-Adamska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Zabójstwo 13-latki w Inowrocławiu

Do zbrodni doszło 16 października 2022 roku w Inowrocławiu. W godzinach wieczornych ojciec dziewczynki zgłosił zaginięcie córki. Policja rozpoczęła poszukiwania. Ciało 13-latki znaleziono w zaroślach.

Śledczy nie mieli wątpliwości, że to 18-letni wówczas Mikołaj J. w okrutny sposób pozbawił życia dziewczynkę. Zwabił ją w ustronne miejsce przy ulicy Długiej pod pozorem spotkania, gdzie zadał jej kilkanaście ciosów nożem.

"Pokrzywdzona doznała, na skutek jego brutalnego działania, poważnych obrażeń wewnętrznych, które doprowadziły do wykrwawienia i zgonu. Następnie podejrzany pozostawił zwłoki Nadii na miejscu zbrodni, oddalając się do pobliskiego sklepu. Tego samego dnia po południu Mikołaj J. spotkał się ze znajomymi, nie okazując żadnych emocji" - informowała wówczas prokuratura.

Mikołaj J. został zatrzymany trzy dni po tragedii. - Pierwotnie przyznał się do popełnienia zbrodni, składając obszerne wyjaśnienia, których treść w toku śledztwa, jak również przed sądem wielokrotnie zmieniał, mnożąc przedstawiane przez siebie wersje przebiegu zajścia. Uzyskane w sprawie dowody pozwoliły uznać jednak jego winę - dodała prokurator Okońska-Adamska.

Mikołaj J. przebywa w areszcie.

