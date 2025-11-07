W lipcu utknął między rogatkami, teraz zrobił to samo. Kierowca autobusu straci pracę

Autobus utknął między rogatkami w Inowrocławiu Źródło: Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu

Do kolejnego tego typu zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego linii numer 12 doszło w środę (5 listopada) na przejeździe kolejowym na ulicy Wielkopolskiej w Inowrocławiu.

"Kierowca zatrzymał pojazd sprawdzając, czy nie nadjeżdża pociąg. Gdy zorientował się, że szlabany zamykają się, wycofał pojazd, nie wjeżdżając na tory. Spowodowało to wyłamanie jednej z rogatek, która oparła się o dach autobusu" - podało w oświadczeniu przesłanym do redakcji tvn24.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu.

Chwilę później przejechał pociąg. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Jak informuje miejska spółka, po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu kierowca natychmiast został wycofany z pełnienia dalszych obowiązków służbowych. Na terenie zajezdni został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy.

"W związku z faktem, że pracownik powtórnie spowodował taką niebezpieczną sytuację spółka wdrożyła procedurę rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Po poprzednim zdarzeniu kierowca odzyskał prawo jazdy" - czytamy dalej w oświadczeniu.

Sprawą zajmuje się inowrocławska policja. Jak powiedziała w rozmowie z tvn24.pl aspirant sztabowy Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, policjanci czekają na dostarczenie nagrania z monitoringu.

- Otrzymaliśmy na razie zgłoszenie. Po uzyskaniu materiałów będziemy oceniać to zdarzenie - dodała policjantka.

Pierwszy raz na początku lipca

Na początku lipca ten sam kierowca spowodował podobne zdarzenie.

Autobus znalazł się na przejeździe między rogatkami, zdjęcie z lipca 2025 roku

- Kierujący autobusem miejskim wjechał na przejazd przy czerwonym świetle i znalazł się pomiędzy rogatkami. Zatrzymał pojazd, a po chwili zaczął nim manewrować, by wydostać się z potrzasku, a jednocześnie nie uszkodzić elementów - informowała wówczas aspirant sztabowy Izabella Drobniecka.

Ostatecznie udało mu się opuścić torowisko, a po chwili przejechał pociąg towarowy.

