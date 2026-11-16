Kujawsko-Pomorskie Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje jedna osoba Anna Winiarska |

Kamery na przejazdach kolejowych będą wyłapywać wykroczenia – posypią się wysokie mandaty Źródło wideo: Raport Turbo Źródło zdj. gł.: KM PSP Toruń

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Do wypadku doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu drogi lokalnej i linii kolejowej nr 353. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu brygadier Aleksandra Starowicz poinformowała, że samochodem podróżowały trzy osoby. Nikt z 42 osób podróżujących pociągiem nie został poszkodowany.

Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje jedna osoba Źródło zdjęcia: KM PSP Toruń

Jak poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, do wypadku doszło na przejeździe ze znakiem STOP, bez zapór i sygnalizacji świetlnej.

Ruch pociągów na szlaku Kowalewo Pomorskie - Turzno przez pewien czas był wstrzymany, a obecnie odbywa się po jednym torze.