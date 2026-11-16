Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje jedna osoba
Do wypadku doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu drogi lokalnej i linii kolejowej nr 353. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.
Oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu brygadier Aleksandra Starowicz poinformowała, że samochodem podróżowały trzy osoby. Nikt z 42 osób podróżujących pociągiem nie został poszkodowany.
Jak poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, do wypadku doszło na przejeździe ze znakiem STOP, bez zapór i sygnalizacji świetlnej.
Ruch pociągów na szlaku Kowalewo Pomorskie - Turzno przez pewien czas był wstrzymany, a obecnie odbywa się po jednym torze.
Źródło: PAP