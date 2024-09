Wpuszczali tylko zaufanych ludzi, a i tak wpadli

Otwierali tylko zaufanym klientom

"W jednym z nich zabarykadowało się dwóch mężczyzn, którzy nie reagowali na polecenia policjantów do otwarcia drzwi. Mundurowi po ich wyważeniu zastali wewnątrz 24 i 22-latka. Młodszy z mężczyzn był pracownikiem lokalu. Podczas przeszukania pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli sześć nielegalnych automatów do gier oraz ukryte w toalecie i kantorku zabronione środki, które zostały zabezpieczone i przekazane biegłemu do badań. Po ich analizie okazało się, że były to marihuana, amfetamina, mefedron i kryształki 3CMC" - poinformował Łukasz Kirkuć.