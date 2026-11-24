Kujawsko-Pomorskie Były poseł został aktorem. "Wciągnąłem się w ten świat" Michał Malinowski |

Wystąpienie Szramki jako posła z 2023 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Paweł Szramka to były parlamentarzysta, poseł VIII i IX kadencji Sejmu. Kandydował z list Kukiz'15 oraz PSL. Po rozbracie z krajową polityką, w 2024 roku został radnym powiatowym, a następnie wybrano go na stanowisko starosty brodnickiego. Z tej funkcji został odwołany w grudniu 2025 roku.

Były poseł postanowił otworzyć się na nowe pasje. Jedną z nich jest aktorstwo. Szramka ma już za sobą kilka epizodycznych ról w serialach. Grał między innymi w produkcjach TVN - "Młodych glinach" i "Detektywach". Wcielał się w role policjanta, ratownika medycznego, agenta służb specjalnych, urzędnika czy przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej.

- Zawsze dobrze czułem się przed kamerą. Przez lata występowałem publicznie, udzielałem wywiadów, brałem udział w programach telewizyjnych. W pewnym momencie postanowiłem spróbować swoich sił również po drugiej stronie kamery, już nie jako polityk, ale jako aktor. Duży udział przy tej decyzji miała moja żona, co potwierdza, że dobrze mieć przy sobie kogoś, kto w nas wierzy - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl.

Paweł Szramka: chciałbym rozwijać się w tym kierunku

Dodaje, że podchodzi do tego tematu poważnie i nie traktuje go jako chwilowej przygody. - Wciągnąłem się w ten świat i chciałbym rozwijać się w tym kierunku. Oczywiście mam świadomość, że aktorstwo to wymagająca i nieprzewidywalna branża, dlatego nie zamierzam z dnia na dzień wywracać całego życia do góry nogami - podkreśla były poseł.

Aktualnie jego głównym miejscem aktywności zawodowej jest Warszawa, ale jak dodaje, nie zapomina o swoich rodzinnych stronach. - Brodnica pozostaje bardzo ważnym miejscem w moim życiu. Mam tu swoje korzenie, znajomych i wiele wspomnień. Jestem również radnym powiatu brodnickiego. Nie odcinam się od tego miejsca i nadal jestem z nim związany - zapewnia Szramka.

Paweł Szramka Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Na pytanie o powrót do polityki i startu w przyszłorocznych wyborach odpowiada tak: - Na dziś nie podejmuję żadnych deklaracji dotyczących startu w wyborach. Koncentruję się na innych możliwościach zawodowych i nowych doświadczeniach. Jeśli pojawi się odpowiedni moment, oferta i przede wszystkim przekonanie, że ma to sens, będę się nad tym zastanawiał. Nie chciałbym przesądzać ani o starcie, ani o ewentualnym komitecie - zaznacza Szramka.