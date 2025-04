Bydgoszcz. Kierująca wjechała w witrynę sklepową Źródło: Karolina Siewruk

W Bydgoszczy kierująca wjechała samochodem do drogerii, przewracając i niszcząc kilka regałów z towarem i koszyki na zakupy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (21 kwietnia) około godziny 23 przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Kierująca samochodem osobowym wjechała z parkingu na chodnik, wbiła się w drzwi wejściowe i witrynę drogerii, powodując duże zniszczenia wewnątrz sklepu.

- Okazało się, że kobieta, która przyznała się do spowodowania kolizji, zamieniła się miejscami z inną osobą. Najprawdopodobniej to właśnie ona siedziała za kierownicą w momencie, gdy doszło do kolizji - wyjaśniła komisarz Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Drogeria była zamknięta. Nikt nie został poszkodowany.

Policja pracuje nad ustaleniem personaliów kierującej i okoliczności zdarzenia.