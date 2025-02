Służby rozbiły grupę przestępczą. Poszukują jeszcze 25-letniego przywódcy

Policjanci od dłuższego czasu pracowali nad tą sprawą. Do zatrzymań doszło we wtorek (4 lutego). Na jednej z ulic Żołędowa pod Bydgoszczą kryminalni zauważyli wytypowane auto marki BMW X1, którym wcześniej poruszał się przywódca grupy – 25-letni Dawid W.

Produkowali narkotyki

Dalsze działania policjantów przeniosły się do miejscowości Wielki Konopat w powiecie świeckim, gdzie na jednej z wynajmowanych posesji policjanci zastali laboratorium, w którym produkowane były narkotyki. Policjanci weszli do pomieszczeń dosłownie w trakcie, gdy w 60 kuwetach, zalanych brunatnym płynem, trwała produkcja substancji – kryształu 3 i 4 CMC.

Zatrzymania i poszukiwania przywódcy grupy

- Śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Świeciu, gdzie doprowadzani będą zatrzymani. Jakie zarzuty usłyszą, zależeć będzie ostatecznie od materiału dowodowego i jego oceny przez prokuratora. Trwają także działania związane z ustaleniem miejsca pobytu i zatrzymaniem 25-letniego Dawida W., który wczoraj zbiegł z miejsca działań, wcześniej usiłując rozjechać zatrzymującego go policjanta. Jego zatrzymanie, jak zapewniają kryminalni, to kwestia czasu. Jak wynika z wiedzy policjantów to on był liderem tej przestępczej grupy, zajmującej się produkcją i handlem narkotykami - zakończyła młodszy inspektor Chlebicz.