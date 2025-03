Zakopane Źródło: Google Earth

Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu ma się rozpocząć proces odwoławczy policjantki z Zakopanego, skazanej w pierwszej instancji za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariuszka podczas interwencji zbadała alkomatem prokuratora opiekującego się dzieckiem.

Proces odwoławczy miał ruszyć w listopadzie 2024 r., jednak do sądu wpłynęło pismo z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, co skutkowało zmianą oskarżyciela – z Prokuratury Rejonowej w Zakopanem na Prokuraturę Krajową. Ostatecznie sąd apelacyjny uznał, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że powinna zostać przekazana do prokuratury regionalnej.

Policjantka wówczas skomentowała decyzję sądu jako konsekwencję całego postępowania przygotowawczego.

Skazana w pierwszej instancji

Do interwencji doszło w czerwcu 2022 r. Była żona prokuratora wezwała policję, chcąc odzyskać zabawkę dziecka. W trakcie czynności funkcjonariuszka wyczuła od ojca woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad pół promila. Prokurator oskarżył policjantkę o przekroczenie uprawnień, kradzież kluczyków i pieniędzy i o groźby karalne. Ostatecznie wycofał część zarzutów.

Sąd Rejonowy w Zakopanem w czerwcu 2024 r. uznał policjantkę za winną, wskazując, że bezzasadnie zleciła badanie trzeźwości i nie opuściła mieszkania mimo żądań prokuratora. Sąd nałożył na nią grzywnę i zobowiązał do wypłacenia nawiązki na rzecz prokuratora i jego pełnomocnika, a także kosztów sądowych.

Szef policyjnej Solidarności Jacek Łukasik skrytykował wyrok, podkreślając, że dobro dziecka było priorytetem interwencji.