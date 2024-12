Zmiana w "Mieszkaniu za remont". Znika jedno z kryteriów

Negatywna opinia prezydenta

Radca prawy urzędu miasta pozytywnie zaopiniował projekt uchwały radnych PiS, ale prezydent miasta zaopiniował go negatywnie. Swoje zdanie Aleksander Miszalski uzasadnił m.in. tym, że program jest skierowany przede wszystkim do młodych osób zakładających rodzinę, których nie stać na zakup mieszkania lub kredyt. Taką grupę osób stanowią w dużej mierze, według włodarza miasta, osoby napływowe, które wykształciły się w Krakowie i chcą się tu osiedlić, a równocześnie mają nikłe szanse na uzyskanie punktów za nieprzerwane zamieszkiwanie w Krakowie lub opłacanie podatków z uwagi na młody wiek ( ulga podatkowa poniżej 26. roku życia).

W ramach programu „Mieszkanie za remont” miasto każdego roku oferuje od 50 do 100 lokali, podczas gdy liczba wniosków jest bliska tysiąca. Osoby zakwalifikowane do niego mogą najmować gminny lokal na czas nieokreślony i za czynsz niższy niż komercyjny w zamian za wyremontowanie go. Miesięczny dochód netto, na jedną osobę, kandydatów do udziału w programie, musi mieścić się w przedziale: 150–350 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego; 125–300 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego; 100–250 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.