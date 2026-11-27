Kraków Uniknęła śmierci w zamachu w Krakowie. Jej rodzice zgłosili się do prokuratury Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Szokujące nagranie z dnia zamachu. Dziecko cudem uniknęło śmierci Źródło wideo: TVN24

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- Rodzice dziecka, które uniknęło śmierci podczas zamachu w Krakowie, zgłosili się do prokuratury - powiedział Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

- Natomiast są to osoby pokrzywdzone traumatycznym wydarzeniem i, szanując ich prawa jako pokrzywdzonych, więcej w tym zakresie nie mogę powiedzieć - zastrzegł Stasielak.

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Wstrząsające nagranie

Nagranie zostało opublikowane 16 listopada na facebookowym profilu Dziennik Śledczy. Trwa niespełna pół minuty. Widać na nim ludzi idących ulicą Grodzką w Krakowie. W pewnym momencie odwracają się i zaczynają uciekać - część chroni się w pobliskich sklepach i bramach kamienic.

Wśród uciekających jest mała dziewczynka. Dziecko próbuje znaleźć schronienie. Najpierw biegnie chodnikiem, po chwili zatrzymuje się i powoli rusza w przeciwnym kierunku.

Wtedy na ulicy pojawia się Subaru. Zamachowiec oddaje kilka strzałów w kierunku dziewczynki. Pociski ją mijają, trafiają w ścianę. Tuż za samochodem jedzie policyjny radiowóz.

Dziewczynka próbuje otworzyć drzwi jednego z lokali, jednak te nie ustępują. Po chwili podbiega do niej mężczyzna i bierze ją na ręce.

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Atak w Krakowie

Do ataku w Krakowie doszło 7 listopada. 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł po dwóch dniach pobytu w szpitalu.

Zamachowca unieszkodliwili dwaj policjanci - starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, którzy ruszyli za nim w pościg. Na skrzyżowaniu ulicy Stradomskiej z Dietla napastnik uderzył w auto, zatrzymał się, wysiadł i zaczął strzelać do policjantów. Obaj odpowiedzieli ogniem.