Kraków Słowacy odznaczeni po zamachu w Krakowie Anna Winiarska |

Atak w Krakowie. Jak mieszkańcy Krakowa pomagali po ataku zamachowca Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Jan Graczynski/East News

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Słowacy zostali odznaczeni w poniedziałek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie.

- Chociaż byliście świadkami strasznego wydarzenia, które z pewnością przeraziło wszystkich obecnych na Rynku, a także w kawiarniach i restauracjach, nie pozostaliście w ukryciu - powiedział prezydent. Przypomniał, że w tym czasie atak jeszcze trwał.

Przyjechali na wycieczkę

Odznaczeni przyjechali do Krakowa 7 listopada na jednodniową wycieczkę autokarową. Kiedy na Rynku Głównym padły strzały, opuścili restaurację, w której znaleźli schronienie, i zaczęli udzielać pomocy postrzelonej kobiecie. Prowadzili reanimację i opatrywali krwawiące rany.

Linda Trnkova studiuje ratownictwo medyczne, a jej partner Mario Maczina jest zawodowym żołnierzem w stopniu szeregowego, służącym w Gwardii Prezydenckiej. Pellegrini podkreślił, że oboje postąpili zgodnie z zasadami i wartościami związanymi z wybranymi przez nich zawodami.

- Chciałem poprzez wręczenie tych medali pokazać wszystkim ludziom na Słowacji, jak wspaniałych młodych ludzi mamy. Ludzi gotowych narazić własne życie, aby pomagać innym walczącym o życie - powiedział Pellegrini.

Pozdrowienia od Nawrockiego

Słowacki prezydent przekazał również pozdrowienia od prezydenta Karola Nawrockiego, z którym kilka dni wcześniej rozmawiał w Poznaniu. - Poprosił mnie, abym także w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jego osobiście podziękował wam za to, co zrobiliście - powiedział słowacki prezydent.

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W zamachu, do którego doszło 7 listopada na Rynku Głównym i sąsiednich ulicach Krakowa, zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Napastnik strzelał do przypadkowych przechodniów. Został postrzelony i zatrzymany przez policjantów, zmarł w szpitalu.