12-latkę przygniotła bramka na boisku. Dziewczynka trafiła do szpitala

Jeżeli wniosek o 500 plus na nowy okres świadczeniowy wpłynie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca kwietnia 2023 roku, wypłata tego świadczenia nastąpi w czerwcu 2023 roku. - 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów - przypomniała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska.