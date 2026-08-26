Kraków Oto kandydaci na prezydenta Krakowa Oprac. Anna Winiarska |

Premier Donald Tusk o wyborach na prezydenta Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TR STOK/Shutterstock

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Wcześniej podpisy zebrali Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) i Monika Piątkowska (KO). Nie zarejestrowali jednak jeszcze swoich kandydatur. Pozostali kandydaci wciąż walczą o poparcie wyborców.

Termin zbierania podpisów upływa trzeciego września. Wymagana minimalna liczba podpisów to trzy tysiące.

Drewnicki: pierwszy zarejestrowany kandydat

- Po kilkunastu dniach zbiórki podpisów jako pierwszy kandydat, jako pierwszy komitet mamy wszystkie wymagane dokumenty, wymaganą liczbę podpisów (…). Dzisiaj chcemy być pierwszym komitetem, który zarejestruje kandydata, mnie - powiedział Drewnicki na środowej konferencji prasowej przed budynkiem magistratu.

Drewnicki zebrał ponad 6 tys. podpisów.

Gibała i Piątkowska: podpisy są, ale bez rejestracji

Poparcie potrzebne do rejestracji kandydatury mają także założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, radny miejski Łukasz Gibała oraz senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL.

Gibała zebrał dotychczas ponad 5 tys. podpisów. Jego biuro przekazało, że prawdopodobnie jeszcze w środę trafią one do miejskiej komisji wyborczej.

Również Piątkowska ma ponad 5 tys. podpisów. Jej sztab poinformował, że listy z podpisami wciąż spływają i dlatego zostaną złożone w miejskiej komisji wyborczej w najbliższych dniach.

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21 komitetów: zbiórka trwa

Wśród 24 komitetów wyborczych, planujących wystawić kandydata, jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 13 komitetów wyborców. Aby kandydatura była zobowiązująca, do 3 września komitety muszą złożyć w miejskiej komisji wyborczej listę z co najmniej 3 tys. podpisów poparcia kandydata przez mieszkańców.

Do 14 września miejska komisja wyborcza poda do publicznej wiadomości obwieszczenie o zarejestrowanych, w kolejności alfabetycznej, kandydatach na prezydenta miasta.

Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedzieli m.in. Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami, poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marianna Schreiber (celebrytka), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Łukasz Wantuch (były radny Krakowa).

Referendum i wybory w Krakowie w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24