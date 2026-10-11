Kraków Druga tura wyborów prezydenta Krakowa. Trwa głosowanie Oprac. Justyna Sochacka |

Druga tura wyborów prezydenta Krakowa. Relacja reportera TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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W niedzielę od godziny 20 zapraszamy na wieczór wyborczy w TVN24.

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7 w 454 obwodach na terenie miasta i potrwa do 21.

Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów.

Druga tura wyborów prezydenta Krakowa Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Cisza wyborcza

Do czasu zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą kary finansowe.

Zakazane jest między innymi rozwieszanie plakatów wyborczych oraz zrywanie już zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno się oddać głos.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.