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Kraków

Wybory na prezydenta Krakowa 2026. Taką informację dostaną wyborcy

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Fragment obwieszczenia o wykreśleniu Jana Hoffmana z listy kandydatów. Skreślenia nie będzie widoczne na karcie do głosowania
Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie
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Już w niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Wyborcy muszą pamiętać o kilku zasadach, w tym o wykreśleniu z listy kandydatów Jana Hoffmana. Miejska Komisja Wyborcza pokazała, jaką informację otrzymają w lokalach wyborcy w związku z wycofaniem kandydatury. Sprawdź, jak oddać ważny głos i kto może wziąć udział w wyborach.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją referendum, które odbyło się 24 maja. Mieszkańcy zdecydowali wówczas o odwołaniu ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W referendum wzięło udział 176 228 osób, czyli 29,99 proc. uprawnionych. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się 171 581 głosujących.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godz. 7 do 21.

Siedmioro kandydatów

Początkowo Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów. 23 września z listy został jednak skreślony Jan Hoffman, który wycofał swoją kandydaturę. Ostatecznie na karcie znajdzie się jednak osiem nazwisk.

O urząd prezydenta Krakowa ubiegają się:

  • Michał Drewnicki, 36 lat, członek Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
  • Łukasz Gibała, 49 lat, bezpartyjny, zgłoszony przez KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców
  • Daria Gosek-Popiołek, 41 lat, bezpartyjna, zgłoszona przez KW Nowa Lewica
  • Michał Klimek, 54 lata, członek Konfederacji Korony Polskiej, zgłoszony przez KW Konfederacja Korony Polskiej
  • Aleksandra Owca, 34 lata, członkini Partii Razem, zgłoszona przez KW Razem
  • Monika Piątkowska, 52 lata, członkini Koalicji Obywatelskiej, zgłoszona przez KWW Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami
  • Sławomir Pietrzyk, 75 lat, bezpartyjny, zgłoszony przez KW Socjaldemokracja Polska

Na karcie będzie widniało także nazwisko Jana Hoffmana, bo karty zostały wydrukowane wcześniej.

Jan Hoffman skreślony z karty

Jan Hoffman figurował pierwotnie na pozycji nr 4. Po wycofaniu zgody na kandydowanie, Miejska Komisja Wyborcza skreśliła go z listy.

Obwodowe komisje wyborcze nie mogą samodzielnie dokonywać żadnych skreśleń ani dopisków na kartach.

Wyborcy będą informowani przy wydawaniu karty, że Hoffman nie jest już kandydatem. W lokalach wyborczych ma się również znaleźć obwieszczenie komisji w tej sprawie. Czerwone linie widoczne na poglądowym załączniku nie będą widniały na kartach do głosowania, które otrzymają wyborcy, dlatego trzeba zachować ostrożność. Głos oddany na Jana Hoffmana będzie traktowany jako nieważny.

Obwieszczenie o skreśleniu Jana Hoffmana z listy kandydatów na prezydenta Krakowa
Obwieszczenie o skreśleniu Jana Hoffmana z listy kandydatów na prezydenta Krakowa
Źródło zdjęcia: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie
Fragment obwieszczenia o wykreśleniu Jana Hoffmana z listy kandydatów. Skreślenia nie będzie na karcie do głosowania
Fragment obwieszczenia o wykreśleniu Jana Hoffmana z listy kandydatów. Skreślenia nie będzie na karcie do głosowania
Źródło zdjęcia: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie

Jak podano w obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 23 września 2026 r., jeżeli w karcie wyborca postawi znak "X" zarówno przy nazwisku skreślonego Hoffmana, jak i przy nazwisku jednego z pozostałych kandydatów, głos będzie ważny i zostanie zaliczony na rzecz tego nieskreślonego kandydata.

Jak oddać ważny głos?

Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w polu przy nazwisku jednego z nieskreślonych kandydatów. Znak "X" oznacza co najmniej dwie przecinające się linie wewnątrz kratki. Postawienie znaku "X" przy więcej niż jednym nieskreślonym kandydacie spowoduje, że głos będzie nieważny.

Aby zagłosować w tych wyborach, wyborca musi być ujęty w stałym obwodzie głosowania na terenie Krakowa. W wyborach samorządowych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Zmiana obwodu wymaga aktualizacji stałego adresu w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Szczególne zasady dotyczą natomiast wyborców z niepełnosprawnościami oraz osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat - mogą oni korzystać z przewidzianych praw, między innymi dotyczących głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnego. Szczegółowe informacje publikuje Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kraków
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