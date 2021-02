Kobieta z niemowlakiem tracącym przytomność wbiegła do komendy. Z pomocą ruszył dyżurny

Do komendy policji wbiegła roztrzęsiona kobieta, trzymając na rękach niemowlę. Jej dwumiesięczny synek w pewnym momencie przestał oddychać i tracił przytomność. Dyżurny komendy pomógł dziecku, maluch odzyskał oddech i funkcje życiowe.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu we Włoszczowie. Do miejscowej komendy policji wbiegła roztrzęsiona kobieta trzymając na rękach niemowlę. Poinformowała policjantów, że jej dwumiesięczny synek w pewnym momencie przestał oddychać i traci przytomność.