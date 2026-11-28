Kraków Więcej patroli policji i tajniacy. Rozpoczął się jarmark w Krakowie Anna Winiarska |

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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W tym roku na terenie jarmarku uruchomiono stały punkt medyczny, policja poinformowała też o dodatkowych zabezpieczeniach imprezy. To reakcja na zamach, do którego doszło siódmego listopada na rynku.

Jarmark został oficjalnie zainaugurowany w sobotę przez wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krakowa Iwonę Chamielec. Towarzyszyli jej m.in. przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, która organizuje wydarzenie.

- Kraków jest miejscem bardzo gościnnym, a Rynek to jest plac, który jednoczy wszystkich ludzi - nie tylko Krakusów, ale także turystów, mieszkańców całego świata - podkreśliła Chamielec. Zachęcała zgromadzonych do skorzystania z oferty, którą prezentują na Rynku kupcy z całej Polski, a także z Litwy, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Węgier.

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Na głównym placu miasta stanęło około 100 kiosków, w których można kupić m.in. świąteczne dekoracje, ceramikę, wyroby z drewna i skóry, pamiątki z Krakowa, a także świąteczne dania i słodkie przekąski. Otwarciu jarmarku towarzyszył koncert pieśni góralskich w wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki.

Więcej patroli

Krakowska policja poinformowała, że w tym roku o bezpieczeństwo odwiedzających będzie dbało więcej funkcjonariuszy, w tym również policjanci nieumundurowani.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

"Ponadto policjanci pozostają w stałej współpracy z innymi służbami oraz Urzędem Miasta Krakowa, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w tym rejonie" - przekazała policja w komunikacie. Dodano, że właściciele stoisk zostali poinstruowani o procedurze postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie czujności i zgłaszanie służbom np. pakunków pozostawionych bez nadzoru. Przypomnieli, że opiekunowie powinni cały czas doglądać dzieci, a wcześniej poinstruować je, jak zachować się, gdyby odłączyły się od rodziców. Uruchomiony został punkt medyczny, gdzie będzie można uzyskać doraźną pomoc.

"Kraków musi normalnie dalej żyć"

Na drogach dojazdowych do Rynku Głównego pozostają zapory utrudniające wjazd kierowcom, którzy nie posiadają na to zezwolenia, co ma zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym. Zapory pojawiły się niedługo po listopadowym zamachu.

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Po ataku pojawiły się wątpliwości, czy tradycyjny jarmark pojawi się w tym roku. Pytany o to przez dziennikarzy prezydent miasta Łukasz Gibała zapewniał, że mimo tragedii wydarzenie nie zostanie odwołane, a "Kraków musi normalnie dalej żyć".

Jarmark bożonarodzeniowy potrwa na Rynku Głównym do pierwszego stycznia. Trzeciego grudnia odbędzie się prezentacja prac przygotowanych na 84. Konkurs Szopek Krakowskich organizowany przez Muzeum Krakowa.

Zamach

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Art Service