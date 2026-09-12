Wieliczka
Śmierć na drodze. Kierowca wjechał w ciężarówkę
Tuż po godzinie 6 na drodze krajowej nr 94 w Wieliczce, na wysokości ulicy Krakowskiej przy wjeździe do miasta doszło do tragicznego wypadku.
Jak podała miejscowa komenda, wstępne ustalenia mówią o tym, że 29-latek w Audi, jadąc od strony Krakowa w kierunku Bochni, podczas wyprzedzania zderzył się czołowo ciężarówką. Policja wskazała ponadto, że kierowca ciężarówki jechał prawidłowo.
"Kierujący Audi został przetransportowany do Szpitala w Krakowie, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł" - przekazała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.
Źródło: tvn24.pl