Wieliczka Śmierć na drodze. Kierowca wjechał w ciężarówkę Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Wieliczce

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Tuż po godzinie 6 na drodze krajowej nr 94 w Wieliczce, na wysokości ulicy Krakowskiej przy wjeździe do miasta doszło do tragicznego wypadku.

Jak podała miejscowa komenda, wstępne ustalenia mówią o tym, że 29-latek w Audi, jadąc od strony Krakowa w kierunku Bochni, podczas wyprzedzania zderzył się czołowo ciężarówką. Policja wskazała ponadto, że kierowca ciężarówki jechał prawidłowo.

29-latek z Audi zmarł w szpitalu Źródło zdjęcia: KPP w Wieliczce

"Kierujący Audi został przetransportowany do Szpitala w Krakowie, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł" - przekazała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.

Źródło: Google Maps