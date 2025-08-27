Logo strona główna
Kraków

Płonie hurtownia zniczy, zawalił się dach. Akcja strażaków

Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Tarnów
Źródło: Google Maps
26 zastępów straży pożarnej gasi płonącą hurtownię zniczy w Tarnowie (Małopolska). Jak poinformowali strażacy, w wyniku pożaru zawalił się dach budynku.

Pierwszą informację i zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar hali w Tarnowie (Małopolskie)
Pożar hali w Tarnowie (Małopolskie)
Źródło: Jacek/ Kontakt24

Jak poinformował nas młodszy kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, w Tarnowie wybuchł pożar hurtowni zniczy znajdującej się przy ulicy Dojazd.

Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Źródło: TVN24

Ciepły przekazał, że hala ma wymiary 50 na 20 metrów. - Dach hali uległ zawaleniu. Nie ma osób poszkodowanych - poinformował.

Na miejscu pracuje 26 zastępów straży pożarnej.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TarnówStraż pożarnaPożarypożar
