Jak poinformował nas młodszy kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, w Tarnowie wybuchł pożar hurtowni zniczy znajdującej się przy ulicy Dojazd.
Ciepły przekazał, że hala ma wymiary 50 na 20 metrów. - Dach hali uległ zawaleniu. Nie ma osób poszkodowanych - poinformował.
Na miejscu pracuje 26 zastępów straży pożarnej.
