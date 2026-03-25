W pożarze traw zginął mężczyzna

Szaflary (Małopolska) Źródło: Google Earth

Jak przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, do zdarzenia doszło w środę po południu. Na miejscu interweniowały dwie jednostki straży pożarnej, które opanowały ogień. W trakcie działań ratowniczych odnaleziono zwłoki około 45-letniego mężczyzny. Trwa ustalanie okoliczności pożaru.

Od początku 2026 roku w Małopolsce odnotowano 1145 interwencji związanych z pożarami traw. W wyniku tych zdarzeń trzy osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć. W skali kraju strażacy interweniowali w podobnych sytuacjach 10522 razy - 24 osoby odniosły obrażenia, a dwie zginęły.

Wypalanie traw jest zabronione. Za ten proceder grozi grzywna, areszt, a nawet więzienie. Rolnicy za podpalanie traw mogą stracić unijne dopłaty.

Opracowanie Martyna Sokołowska /tok