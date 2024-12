W piątek na południowym zachodzie kraju jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Najgorzej jest w Opolu, mocno zanieczyszczonym powietrzem oddychają też między innymi mieszkańcy Wrocławia, Raciborza, Częstochowy, Kalisza i Zduńskiej Woli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwo wysłało alert do mieszkańców Kotliny Kłodzkiej oraz pogranicza Śląska i Opolszczyzny.

Mniej powodów narzekania mają mieszkańcy stolic województw, oprócz Wrocławia. W Poznaniu stężenie PM10 waha się od 15,10 µg/m3 do 31,30 µg/m3 w zależności od stacji, w Krakowie jest to od 40,60 µg/m3 do 53,20 µg/m3, a w Katowicach od 46,10 µg/m3 do 63,90 µg/m3. Czujniki na północy kraju pokazują "dobrą" i "bardzo dobrą" jakość powietrza.