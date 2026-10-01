Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Radni KO z Krakowa pozwali w trybie wyborczym Łukasza Gibałę

|
Łukasz Gibała na wieczorze wyborczym
Ruszyła kampania przed drugą turą. Łukasz Gibała rozdawał obwarzanki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej oraz przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej skierowali w trybie wyborczym pozew przeciwko Łukaszowi Gibale. Wnioskują o sprostowanie jego wypowiedzi dotyczących możliwej współpracy radnych z Gibałą, gdyby wygrał wybory prezydenta Krakowa.

Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie potwierdziło, że pozew wpłynął. Formalnym wnioskodawcą jest pełnomocnik wyborczy wyborców Moniki Piątkowskiej. Na razie nie wyznaczono terminu rozprawy.

Łukasz Gibała na wieczorze wyborczym
Łukasz Gibała na wieczorze wyborczym
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Poszło o wypowiedź w radiu

Pozew dotyczy wypowiedzi kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Gibały sformułowanej w poniedziałek na antenie RMF FM. Pytany o współpracę z radnymi Koalicji Obywatelskiej, którzy mają większość w Radzie Miasta Krakowa, Gibała odparł, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych Koalicji, "którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało im się to, co robił Aleksander Miszalski, i że - jeśli wygram wybory - to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę".

Radni zaprzeczają

Wszystkich 19 krakowskich radnych KO w czwartek zaprzeczyło tym doniesieniom. Radni mają nadzieję, że - niezależnie od wyników - przy nowym prezydencie miasta będą mogli realizować swój program, ale wypowiedź o zadeklarowanej współpracy z Gibałą uważają za nieprawdziwą. Podpisali oświadczenia, w których oznajmili, że nie rozmawiali o współpracy po ewentualnej wygranej Łukasza Gibały, dodając, że dokumenty te mogą być świadectwem w sądzie. 

- Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe i poniekąd szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne, które w pewnym momencie odchodzą od ideałów, z którymi startowali w wyborach do rady miasta, nie chcą realizować swojego programu, tylko chcą zrealizować program pana kandydata. Nie może być tak, dlatego złożyliśmy ten pozew - powiedział podczas briefingu prasowego radny Tomasz Daros z klubu KO.

Według radnych KO takie sformułowania miały na celu skłócenie klubu oraz zdezorientowanie mieszkańców.

- My zarówno jako sztab, ale również jako Koalicja Obywatelska, jako klub w radzie miasta, odczytujemy to jako próbę wywarcia takiego wrażenia na opinii społecznej, że tak naprawdę on [Łukasz Gibała - red.] potencjalnie może mieć większość w radzie miasta. (…) Żaden z radnych nie rozmawiał z Łukaszem Gibałą na temat przejścia do jego klubu, ani na temat współpracy Klubu KO i Lewicy w Radzie Miasta Krakowa - oznajmił szef sztabu Moniki Piątkowskiej, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej i komisarz krakowskich struktur Piotr Moskała.

Druga tura 11 października

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Czytaj także:
shutterstock_1823719853
Strategiczny port dla Polski. Wpłynęła tylko jedna oferta
BIZNES
imageTitle
Lewandowski i drużyna z ważnym przesłaniem
EUROSPORT
Sędzia Konrad Mielcarek. Zdjęcie z 2017 roku
"Swego rodzaju nagroda". To on zdecydował o liście żelaznym dla Romanowskiego
Marcin Złotkowski
AdobeStock_2056798575
Antybiotyki osłabiają mikrobiom. Cukier może nasilać ten efekt
Anna Bielecka
Sąd Apelacyjny zadecydował o ponownym przesłuchaniu biegłych (zdj. ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Sąd ponownie przesłucha biegłych
WARSZAWA
cyberbezpieczeństwo
Niepokojące dane. Setki tysięcy cyberataków w Polsce
BIZNES
Uszkodził słup energetyczny i odjechał
Uszkodził słup energetyczny i odjechał. Nagranie
Opole
Binjamin Netanjahu i Yaniv Hayun
Co działo się w kokpicie po ataku? "Złapałem za kontroler"
Świat
24 min
pc
Przełomowy lot Starshipa, "ognista ameba" i powrót legendy zimnej wojny
Kijek w kosmosie
Marcin Romanowski
"Wreszcie odpowie na zarzuty", "to niedobrze dla ministra Żurka"
Polska
St. kpt. Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Codziennie niosą pomoc, teraz apelują o nią dla strażaczki
WARSZAWA
Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Cztery trąby powietrzne i ulice pod wodą. Załamanie pogody we Francji
METEO
pap_20260917_03Y
"Wchodzimy na nieznany teren". Te produkty mogą podrożeć
Łukasz Figielski
Daria Gosek-Popiołek
Zgrzyt w koalicji. Nowa Lewica zdecydowała w sprawie drugiej tury w Krakowie
Bartłomiej Plewnia
Wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 22-latka znalezione w wąwozie. "Był bity i poniżany"
Kujawsko-Pomorskie
Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych stacji metra
Jak pojadą autobusy po otwarciu metra na Bemowie? Ruszyły konsultacje
WARSZAWA
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Łzy wzruszenia i słowa zachwytów. "Na taką 'Lalkę' czekaliśmy"
Kultura i styl
pap_20260306_0NU
Paliwa wyraźnie potaniały. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą
BIZNES
Premium kazirodztwo
Co się działo w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości?
Maria Pankowska
Marcin Kierwiński
Kierwiński: Finowie i Szwedzi nie mają gotowych schronów. Jak jest naprawdę
Michał Istel
imageTitle
Hurkacz nie dał się złamać. Wielkie zwycięstwo w Pekinie
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji. Do kogo należą i kto płaci za ich utrzymanie
Polska
Karol Nawrocki
Orędzie prezydenta wieczorem. "Cierpliwie, panie redaktorze"
BIZNES
Nie żyje policjant, 33-latek usłyszał zarzuty
Strzelił do policjanta. Prokuratura zaostrza zarzut
Wrocław
imageTitle
Były czołowy tenisista świata zakończył karierę przed własnymi kibicami
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: miałem sposobność porozmawiać z Trumpem
Świat
Poszukiwany Kamil B.
Trzy osoby nie żyją, kierowca uciekł ze szpitala. Jest list gończy
Rzeszów
Protesty młodzieży we Francji
Gwałtowne protesty w setkach szkół we Francji
Świat
AdobeStock_440541631
Jak się starzeć i być szczęśliwym? Kilka ważnych zasad
Anna Bielecka
Torby z paliwem i świeczka przy komendzie. Zatrzymano mężczyznę
Torby z paliwem i świeczka pod autem przy komendzie policji
CIECHANÓW
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica