Mówiłam o tym, co może się rozpętać, jeśli politycy się rozpędzą (...) do czego może dojść, jeśli politycy nadal będą w swojej kampanii w sposób populistyczny grać na emocjach - tłumaczy w tvn24.pl Natalia Panczenko. Aktywistka odniosła się do swojej wypowiedzi dla ukraińskiej telewizji, która wywołała burzę w sieci. W jej obronie wystosowano list otwarty i apel o "odpowiedzialność w debacie publicznej".