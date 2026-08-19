Małopolskie Pociąg śmiertelnie potrącił rowerzystę

Do zdarzenia doszło do zdarzenia w Raba Wyżna Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KW PSP w Krakowie

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Do potrącenia doszło w środę rano. 66-letni rowerzysta zginął na miejscu. Ruch pociągów na odcinku Chabówka - Raba Wyżna został wstrzymany.

- Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. Pociąg relacji Świnoujście-Zakopane zderzył się z rowerzystą. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził jego zgon - powiedział rzecznik małopolskiej PSP kpt. Hubert Ciepły.

Pociąg śmiertelnie potrącił rowerzystę Źródło zdjęcia: KW PSP w Krakowie

Pasażerom nic się nie stało

Pociągiem podróżowało około 360 osób. Według straży pożarnej wśród pasażerów nie ma poszkodowanych. PKP organizuje dla nich transport zastępczy.

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej oraz inne służby. Trwają czynności mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

Pociąg śmiertelnie potrącił rowerzystę Źródło zdjęcia: KW PSP w Krakowie